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Çin’den gelen Kovid-19 aşıları Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü İlaç ve Aşı Depolarına getiriliyor
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Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek

Sağlık Bakanı Koca, Kovid-19 aşısı ile ilgili, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak." ifadelerini kullandı.

İsmet Karakaş   | 30.12.2020
Bakan Koca: Testleri biter bitmez aşılama programımız gerçekleşecek

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çin'den sipariş edilen yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısının ilk partisini taşıyan uçak saat 05.44'te Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "Aşılarımızı getiren uçak Esenboğa Havalimanımıza ulaştı. 14 gün sürecek testleri hemen Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumumuzda başlayacak. Testleri biter bitmez ise aşılama programımız Halk Sağlığı Genel Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleşecek. Birlikte başaracağız." ifadelerini kullandı.

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