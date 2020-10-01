Euro
9.11
Dolar
7.75
BIST 100
1,145.15
Altın
1,903.56
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

ABD'de yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı son 24 saatte 998 artarak 211 bin 833'e çıktı.

Mücahit Oktay   | 01.10.2020
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi Fotoğraf: Tayfun Coşkun/AA

New York

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD, dünya genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının merkezi ve en fazla can kaybının görüldüğü ülke olmayı sürdürüyor.

Kovid-19 verilerinin derlendiği "Worldometer" internet sitesine göre, ülkede virüs bulaşan kişi sayısı son 24 saatte 44 bin 958 artışla 7 milyon 453 bin 24'e ulaştı.

Virüs nedeniyle yaşamını yitirenlerin sayısı 998 artarak 211 bin 833'e yükseldi.

Ülkede iyileşenlerin sayısı 4 milyon 701 bini, yapılan test sayısı 107 milyon 565 bini geçti.

Eyaletlere bakıldığında 819 bin 524 vakayla California listenin başında bulunurken bunu 787 bin 271 vakayla Teksas ve 706 bin 516 vakayla Florida takip ediyor.

Ölü sayısında ise New York eyaleti 33 bin 246 can kaybıyla ilk sırada yer alıyor.

ABD'yi, en fazla vaka görülen ülkeler sıralamasında 6 milyon 323 binden fazla vakayla Hindistan ve 4 milyon 813 binin üzerinde vakayla Brezilya izliyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi
Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

Benzer haberler

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor
Kovid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü

Kovid-19'u ağır geçirenlerin genetik şifresi çözüldü
'Camiler, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer'

'Camiler, koronavirüs önlemlerinin en güzel uygulandığı yer'