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Dünya

AB ülkeleri kahve ithalatına 7,5 milyar avro harcadı

Avrupa Birliği üyesi ülkeler, geçen yıl toplam 7,5 milyar avroluk kahve ithal etti.

Ata Ufuk Şeker   | 01.10.2020
AB ülkeleri kahve ithalatına 7,5 milyar avro harcadı

Brüksel

Avrupa İstatistik Ofisi (Eurostat), 1 Ekim Uluslararası Kahve Günü dolayısıyla kahve ithalatı verilerini paylaştı.

Buna göre, AB üyesi ülkeler, geçen yıl 3 milyon tonluk kahve ithalatına toplam 7,5 milyar avro ödedi.

AB'nin kahve ihracatında ilk sırayı 932 bin tonla Brezilya aldı. Brezilya'yı, 673 bin tonla Vietnam, 221 bin tonla Honduras, 166 bin tonla Kolombiya, 145 bin tonla Uganda, 137 bin tonla Hindistan ve 113 bin tonla Peru izledi.

Söz konusu dönemde Almanya 1,1 milyon ton, İtalya 604 bin ton, Belçika 303 bin ton, İspanya 273 bin ton ve Fransa 236 bin ton kahve ithal etti.

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