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Dünya, Koronavirüs

İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor

İran'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarının yeniden artışa geçtiği Kazvin eyaletinde, kısıtlamaların yeniden hayata geçirileceği belirtildi.

Bilal Güler   | 02.10.2020
İran'da bir eyalette daha Kovid-19 kısıtlamaları geri getiriliyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İranlı Öğrenciler Haber Ajansı'na (ISNA) göre, Kazvin Korona ile Mücadele Merkezi Başkan Yardımcısı Menuçehr Habibi, eyalette vaka sayılarının arttığını ifade etti.

Eyaletteki tüm eğitim kurumlarının bir hafta süre ile tatil edildiğini ve derslerin sanal ortamda yapılacağını bildiren Habibi, "Kazvin'de artan koronavirüs vakaları, bir hafta için kısıtlamaların yeniden uygulanmasına neden oldu." dedi.

Aynı zamanda Kazvin Vali Yardımcılığı görevini de yürüten Habibi, bu kapsamda eyaletteki üniversiteler, okullar, ilim havzaları, kurslar, kütüphaneler, ana okulları, kapalı yüzme havuzları, sinema ve tiyatro salonları, müzeler, kuaförler ve güzellik salonları, spor salonları, hayvanat bahçeleri, kahvehaneler, kafeler ve lunaparkların bir hafta süre ile kapalı tutulacağını duyurdu.

Habibi, restoranların kısıtlı bir şekilde hizmet vereceğini, camilerde toplu ibadetlerin yapılmayacağını ve eyalette bu hafta cuma namazının da kılınmayacağını sözlerine ekledi.

Elburz eyaletinde de Kovid-19 kısıtlamalarına dönülmüştü

Elburz Valisi Azizullah Şahbazi 26 Eylül'de yaptığı açıklamada, Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle bir hafta süreyle kısıtlamaların yeniden uygulanacağını duyurmuştu.

Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani, 24 Eylül'de Koronavirüsle Ulusal Mücadele Kurulu toplantısında yaptığı konuşmada, "Sağlık talimatlarına riayet edilmemesi ve toplumda yeni dalgalarla karşılaşmamız halinde bazı kısıtlamalar getirmek zorunda kalacağız." açıklamasında bulunmuştu.

Sağlık Bakan Yardımcısı İrec Herirçi de Kovid-19 vakalarının artması nedeniyle başkent Tahran'da da yeniden kısıtlamalara gidilebileceğini söylemişti.

Ülkede, dün itibarıyla salgın nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 26 bin 380'ya, vaka sayısı da 461 bin 44'e yükseldi.

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