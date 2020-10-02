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Dünya, Koronavirüs

Trump danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alıyor

ABD Başkanı Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin test sonucunu beklerken karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

Dildar Baykan   | 02.10.2020
Trump danışmanının Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendini karantinaya alıyor Fotoğraf: Peter Zay/AA

Washington

KORONAVİRÜS HABERLERİ

ABD Başkanı Donald Trump, yakın danışmanlarından Hope Hicks'in yeni tip koronavirüse (Kovid-19) yakalandığını doğrulayarak, kendisi ve eşi Melania Trump'ın da test yaptırdığını, sonuçları beklediklerini duyurdu. 

Trump, Fox televizyonunda katıldığı Sean Hannity'nin programında, basında Hicks'in Kovid-19'a yakalandığına yönelik çıkan haberleri doğruladı.

Kendisinin ve eşi Melania Trump'ın Hicks ile yakın temas halinde olduğunu belirten Trump, "Hope her zaman maske takıyordu ama testi pozitif çıktı. Az önce test yaptırdım, Melania da yaptırdı. Karantinaya girip girmeyeceğimizi ya da virüse yakalanıp yakalanmadığımızı bilmiyorum. Ne olacağını göreceğiz." ifadelerini kullandı. 

Trump sonucu beklerken karantinada olacak

ABD Başkanı Trump, danışmanı Hope Hicks'in Kovid-19'a yakalanmasının ardından, kendisinin ve eşi Melania Trump'ın test sonuçlarını beklerken, karantina sürecine başlayacağını duyurdu.

Trump, resmi Twitter hesabından yaptığı açıklamada, danışmanı Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıktığını anımsattı. 

Hicks'in "kısa bir mola bile almadan çok fazla çalıştığını" vurgulayan Trump, danışmanının Kovid-19'a yakalanmasını "korkunç" olarak niteledi. 

Trump, mesajında, "Ben ve eşim, test sonuçlarımız için bekliyoruz. Aynı zamanda karantina sürecimize de başlayacağız." ifadelerine yer verdi. 

Amerikan basınının, konuya yakın kaynaklara dayandırdığı haberlerde, Hicks'in perşembe günü yaptırdığı Kovid-19 testinin pozitif çıktığı belirtilmiş, ancak resmi bir açıklama gelmemişti. 

Hicks'in, Trump'ın salı günü başkanlık tartışması için gittiği Ohio ziyaretinde Trump ile aynı uçakta olduğu bildirilmişti. 

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