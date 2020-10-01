Euro
9.10
Dolar
7.75
BIST 100
1,143.51
Altın
1,906.32
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Dünya, Koronavirüs

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan gelecek yolculara 14 günlük karantina şartının getirildiğini duyurdu.

Bilal Acar   | 01.10.2020
İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

Glasgow


KORONAVİRÜS HABERLERİ

İngiltere Ulaştırma Bakanı Grant Shapps, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda Polonya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vakalarındaki haftalık artışın 2 kata ulaştığını ve Biyogüvenlik Merkezinin tavsiyeleriyle seyahat edilebilecek ülkeler listesini güncellediklerini belirtti.

Shapps, Polonya ve Türkiye'nin güvenli seyahat edilebilecek ülkeler olarak da adlandırılan "14 gün karantinadan muaf tutulan ülkeler listesinden" cumartesi gününden itibaren çıkarılacağı bilgisini paylaştı.

İngiltere'ye bu ülkelerden gelecek olanların kendilerini 14 gün evlerinde izole etmelerinin gerektiğini aksi durumda 10 bin sterline kadar para cezası ile karşılaşabileceklerini kaydeden Shapps, yolcuların ülkeye giriş yapmadan güvenlik formlarını doldurup görevlilere teslim etmeleri uyarısında da bulundu.

Shapps, Türkiye'nin listeden çıkarılmasına ilişkin "Türkiye'yi 'seyahat koridoru' listesinden çıkarıyoruz. Türkiye Kovid-19 vakalarını Dünya Sağlık Örgütü(WHO) ve Avrupa Hastalık Önleme ve Kontol Merkezi(ECDC) gibi uluslararası örgütlerin kabul ettiğinden farklı şekilde tanımlıyor." ifadesini kullandı. 

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

Benzer haberler

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

İngiltere, Türkiye ve Polonya'dan geleceklere 14 günlük karantina şartı getirdi

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme
İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor

İtalya'da hükümet, Kovid-19 salgınında OHAL'i uzatmayı planlıyor
AB, Brexit tasarısı nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı

AB, Brexit tasarısı nedeniyle İngiltere'ye karşı yasal süreç başlattı