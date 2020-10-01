Euro
9.09
Dolar
7.75
BIST 100
1,146.28
Altın
1,903.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

Ziraat Türkiye Kupası'nda 2020-2021 sezonundaki tüm eşleşmeler, tek maç eleme usulüne göre oynanacak.

Emrah Oktay   | 01.10.2020
Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

İstanbul

Türkiye Futbol Federasyonunun açıkladığı statüye göre, bu sezon organizasyonda mücadele edecek 145 takım, 5 eleme turu, 3 de final etabını geçerek kupaya ulaşmaya çalışacak.

Tüm turlarda maçlar tek maç üzerinden oynanacak ve kazanan takım tur atlayacak. Müsabakaların normal süresinin berabere tamamlanması halinde 15'er dakikalık iki devre halinde uzatma oynanacak. Uzatmada da eşitliğin bozulmaması halinde tur atlayan takım, seri penaltı atışları sonucunda belirlenecek.

Koronavirüs düzenlemesi

Ziraat Türkiye Kupası'yla ilgili yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını düzenlemesi yapıldı.

Süper Lig için uygulanan "Takımların A takım listesinde bulunan futbolculardan test sonuçlarına göre müsabakalarda görev alacak olanların sayısı 14'ün altına inmesi halinde, müsabaka oynatılmayarak TFF tarafından ileri bir tarihe ertelenir." maddesi, Ziraat Türkiye Kupası'nda geçerli olmayacak.

Kupa maçları öncesinde A takım listesindeki oyuncu sayısı koronavirüs nedeniyle 14'ün altına inerse müsabaka ertelenmeyecek. Bu nedenle maça çıkamayan takım hükmen mağlup sayılacak.

Hükmen mağlubiyet kararının ardından, statüdeki "Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarında yer almaya hak kazanmasına rağmen müsabakada yer almayan kulüp hakkında, hükmen mağlubiyet kararı verilmekle birlikte o sezonki Ziraat Türkiye Kupası müsabakalarından ihraç edilir ve takip eden sezonda Ziraat Türkiye Kupası'nda yer alamaz." hükmü uygulanmayacak.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi
Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

Benzer haberler

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi

ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme
Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek takımla temsil edilecek

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek takımla temsil edilecek