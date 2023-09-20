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Spor, Futbol

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi

Türkiye Futbol Federasyonu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz'la yolların ayrıldığını açıkladı.

Hilmi Sever, Mutlu Demirtaştan  | 20.09.2023 - Güncelleme : 20.09.2023
A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi sona erdi

İstanbul

Alman teknik direktör Stefan Kuntz, Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) Riva'daki tesislerinde yönetim kuruluyla toplantıda bir araya geldi.

Toplantının ardından A Milli Takımlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Hamit Altıntop ve yöneticilerle vedalaşan Kuntz, kendisini bekleyen araçla tesislerden çıktı.

Federasyondan yapılan açıklamada, "TFF Yönetim Kurulu, A Milli Takım Teknik Direktörü Stefan Kuntz ile bugün yapmış olduğu değerlendirme toplantısının ardından Sayın Kuntz ile iyi niyet ve profesyonellik çerçevesinde yolların ayrılması konusunda mutabakata varmıştır. Sayın Stefan Kuntz'a, A Milli Futbol Takımımıza yaptığı katkılar için teşekkür eder, bundan sonraki hayatında başarılar dileriz." ifadeleri kullanıldı.

A Milli Futbol Takımı'nda Stefan Kuntz dönemi 20 maç sürdü

A Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine son verilen Alman çalıştırıcı Stefan Kuntz, ay-yıldızlı ekibin başında 20 maça çıktı.

Türkiye, Stefan Kuntz yönetiminde çıktığı 16'sı resmi 4'ü özel olmak üzere 20 maçta 12 galibiyet, 3 beraberlik ve 5 yenilgi yaşadı.

Milli takım, 11'i sahasında 8'i deplasmanda ve 1'i tarafsız sahada olmak üzere bu karşılaşmalarda 46 gol atarken, kalesinde ise 26 gol gördü.

20 Eylül'de başlayan Kuntz dönemi 20 Eylül'de bitti

Şenol Güneş'in ardından resmi olarak 20 Eylül 2021'de düzenlenen törenle göreve getirilen Stefan Kuntz'la yollar 20 Eylül 2023'te ayrıldı.

Tam 2 yıl süren Kuntz döneminde ay-yıldızlı ekip, ilk maçına 8 Ekim 2021'de Norveç karşısında çıktı. İstanbul'da oynanan Dünya Kupası Eleme Grubu mücadelesi 1-1'lik eşitlikle sona erdi.

Kuntz'un milli takımın başında çıktığı son maç ise Japonya ile Belçika'da oynanan hazırlık karşılaşması oldu. Milliler, bu karşılaşmadan 4-2 mağlup ayrıldı.

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