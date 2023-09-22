UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçları tamamlandı

İstanbul
UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 7 karşılaşma yapıldı.
D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.
Alınan sonuçlar şöyle:
Slovan Bratislava (Slovakya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1
Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Breidablik (İzlanda): 3-2
Zorya Luhansk (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1
Viktoria Plzen (Çekya) - Ballkani (Kosova): 1-0
Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 5-1
Club Brugge (Belçika) - Beşiktaş: 1-1
Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç): 0-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.