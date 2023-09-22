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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçları tamamlandı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.

Yunus Kaymaz  | 22.09.2023 - Güncelleme : 22.09.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi ilk hafta maçları tamamlandı Fotoğraf: Dursun Aydemir/AA

İstanbul

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda gruplarda ilk hafta maçları tamamlandı.

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda, 4 grupta 7 karşılaşma yapıldı.

D Grubu'nda yer alan Beşiktaş, deplasmanda karşılaştığı Belçika temsilcisi Club Brugge ile 1-1 berabere kaldı.

Alınan sonuçlar şöyle:

Slovan Bratislava (Slovakya) - Kİ Klaksvik (Faroe Adaları): 2-1

Maccabi Tel Aviv (İsrail) - Breidablik (İzlanda): 3-2

Zorya Luhansk (Ukrayna) - Gent (Belçika): 1-1

Viktoria Plzen (Çekya) - Ballkani (Kosova): 1-0

Dinamo Zagreb (Hırvatistan) - Astana (Kazakistan): 5-1

Club Brugge (Belçika) - Beşiktaş: 1-1

Lugano (İsviçre) -Bodo/Glimt (Norveç): 0-0

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