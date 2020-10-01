Euro
9.09
Dolar
7.75
BIST 100
1,146.28
Altın
1,903.66
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Türkiye Futbol Federasyonu Yönetim Kurulu, teknik adamların lisans geçerlilik süresini 2021 yılının sonuna kadar uzattı.

Emrah Oktay   | 01.10.2020
Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

İstanbul

Federasyondan yapılan açıklamaya göre TFF Yönetim Kurulu, Türkiye Futbol Antrenörleri Derneğinin başvurusu görüştü. 

UEFA'nın 18 Haziran tarihli sirkülerini de dikkate alan TFF Yönetim Kurulu, UEFA PRO, UEFA Elit A Genç, UEFA A, UEFA B, TFF Grassroots C, TFF A Kaleci, TFF B Kaleci lisanslarına sahip ve lisans geçerlilik süresi dolan teknik adamların, zorunlu gelişim seminerlerinin Kovid-19 salgını nedeniyle yapılamamış olması sebebiyle, lisans geçerlilik sürelerinin 31 Aralık 2021 tarihine kadar uzatılmasına karar verdi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Eylül Hindistan için Kovid-19 salgınının en kötü ayı oldu
Filistin'de Kovid-19 vaka sayısı 51 bini aştı
ABD'de Kovid-19'dan ölenlerin sayısı 211 bin 833'e yükseldi
İspanya'da artan Kovid-19 vakaları nedeniyle büyükşehirlere serbest dolaşım kısıtlaması geldi
Pfizer ve BioNTech Kovid-19 aşı adayının denemelerine Güney Afrika'da başladı

Benzer haberler

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

Beşiktaş'ın kalecisi Ersin Destanoğlu: Önümüzdeki her maçı kazanarak şampiyon olmak istiyoruz

Futbolda teknik adamların lisans geçerlilik süreleri uzatıldı

Ziraat Türkiye Kupası'na düzenleme

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek takımla temsil edilecek

Türkiye, gelecek sezon UEFA Avrupa Ligi'nde tek takımla temsil edilecek
Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta: Burada olmak her oyuncunun hayalidir

Fenerbahçe'nin yeni transferi Samatta: Burada olmak her oyuncunun hayalidir
UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak

UEFA Avrupa Ligi grupları yarın belli olacak