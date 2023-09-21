UEFA Avrupa Ligi'nde 2023-2024 sezonu başladı

İstanbul
Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki ikinci önemli organizasyonunun ilk haftasında, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.
Bertuğ Yıldırım'ın formasını giydiği Fransız temsilcisi Rennes, sahasında İsrail'in Maccabi Haifa takımını 3-0 yendi. Milli futbolcu, takımının üçüncü golünü kaydetti.
Liverpool, geriye düştüğü mücadelede Avusturya ekibi LASK'ı 3-1 mağlup etti. İngiliz temsilcisinin gollerini Darwin Nunez (penaltı), Luis Diaz ve Muhammed Salah kaydetti.
Alınan sonuçlar şöyle:
Union Saint-Gilloise (Belçika) - Toulouse (Fransa): 1-1
LASK (Avusturya) - Liverpool (İngiltere): 1-3
Rennes (Fransa) - Maccabi Haifa (İsrail): 3-0
Panathinaikos (Yunanistan) - Villarreal (İspanya): 2-0
Servette (İsviçre) - Slavia Prag (Çekya): 0-2
Sheriff (Moldova) - Roma (İtalya): 1-2
Bayer Leverkusen (Almanya) - Hacken (İsveç): 4-0
Karabağ (Azerbaycan) - Molde (Norveç): 1-0Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.