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Spor, Futbol

Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e kiralandı

Süha Gür   | 31.01.2022
Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e kiralandı

İstanbul

 Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kiralandığını duyurdu.

Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." denildi.

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