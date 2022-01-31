Allahyar Sayyadmanesh, Hull City'e kiralandı

İstanbul
Fenerbahçe Kulübü, Allahyar Sayyadmanesh'in İngiltere'nin Hull City takımına kiralandığını duyurdu.
Sarı-lacivertli kulüpten yapılan açıklamada, "Futbolcumuz Allahyar Sayyadmanesh, sezon sonuna kadar Championship takımlarından Hull City'e kiralanmıştır. Resmi imzaları bugün atılıp transfer süreci tamamlanmış olan sporcumuza başarılar diliyoruz." denildi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.