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Barcelona, Wolverhampton'dan Adama Traore'yi kiraladı

İspanya ekibi Barcelona, İngiltere'nin Wolverhampton takımından İspanyol futbolcu Adama Traore'yi kiralık olarak kadrosuna kattı.

Mutlu Demirtaştan   | 29.01.2022
Barcelona, Wolverhampton'dan Adama Traore'yi kiraladı

İstanbul

Barcelona Kulübü, 26 yaşındaki kanat oyuncusu Traore'nin satın alma opsiyonuyla sezon sonuna kadar kiralandığını duyurdu.

İngiltere basınında satın alma bedelinin 30 milyon sterlin olarak belirlendiği öne sürüldü.

Traore, Barcelona altyapısında yetiştikten sonra Aston Villa ve Middlesbrough'da oynamış, 2018'de ise Wolverhampton'a transfer olmuştu. Wolverhampton formasıyla bu sezon 23 maça çıkan Traore, bir gol atmıştı.

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