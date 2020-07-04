Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kartal Dr. Lütfi Kırdar Şehir Hastanesi Açılış Töreni’nde konuşuyor.
logo
Spor, Futbol

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Denizlispor, teknik direktör Bülent Uygun'la yollarını ayırdı.

Ali Korkmaz   | 04.07.2020
Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

İzmir

Denizlispor Kulübünden yapılan açıklamada, teknik direktör Bülent Uygun ile olan sözleşmenin karşılıklı olarak anlaşmaya varılarak sona erdirildiği bildirildi

Uygun'a ve ekibine kulübe verdiği hizmetler için teşekkür edildi, bundan sonraki kariyerinde başarılar dilendi.

Bu sezon Süper Lig'de tekrar mücadele etmeye başlayan Yukatel Denizlispor'da Uygun'dan önce Yücel İldiz ve Mehmet Özdilek görev yapmıştı.

Bülent Uygun yönetimindeki yeşil-siyahlı ekip, 8 maçta 2 galibiyet, 2 beraberlik ve 4 yenilgiyle 8 puan toplamıştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İspanya'da bir ilçe Kovid-19'da ikinci dalga nedeniyle karantinaya alındı
Sağlık Bakanı Koca: Son günlerde göstergelerimiz tedirginliğimizi artırmaktadır
Asya-Pasifik ülkelerinde Kovid-19 salgınına dair gelişmeler
Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 11 milyon 205 bini geçti

Benzer haberler

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Trabzonspor'da Kovid-19 testleri negatif çıktı

Galatasaray ile Trabzonspor 129. randevuda

Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor

Sivasspor, Kasımpaşa'ya konuk oluyor
Galatasaray kritik karşılaşmada Trabzonspor'u konuk edecek

Galatasaray kritik karşılaşmada Trabzonspor'u konuk edecek
Gaziantep FK deplasmanda kazandı

Gaziantep FK deplasmanda kazandı