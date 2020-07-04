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Spor, Futbol

Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

Fenerbahçe Kulübü, ara transfer döneminde Almanya ekibi Eintracht Frankfurt'tan kiralık olarak kadroya dahil edilen Gineli savunma oyuncusu Simon Falette'in sezon sonuna kadar takımda kalacağını duyurdu.

Emre Doğan   | 04.07.2020
Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

İstanbul

Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Simon Falette, sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı.

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