Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

İstanbul
Fenerbahçe Kulübünden yapılan açıklamada, "Kiralık oyuncumuz Simon Falette ve kulübüyle yapılmış olan anlaşma gereğince oyuncumuzun sezon sonuna kadar takımımızda devam etmesi konusunda bir problem bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Simon Falette, sarı-lacivertli forma ile Süper Lig ve Ziraat Türkiye Kupası'nda 7 maça çıktı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.