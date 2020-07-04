Euro
7.72
Dolar
6.86
BIST 100
116,639.50
Altın
1,774.31
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Spor, Futbol

Malatya'da gol sesi çıkmadı

Süper Lig'in 30. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

Volkan Kaşik   | 04.07.2020
Malatya'da gol sesi çıkmadı

Malatya

Süper Lig'in 30. haftasında BtcTurk Yeni Malatyaspor ile Gençlerbirliği arasında oynanan maç 0-0 berabere bitti.

7. dakikada BtcTurk Yeni Malatyasporlu Murat Yıldırım'ın sağ kanattan pasıyla topla buluşan Fofana ceza sahası içerisinde bekletmeden pasını Donald'a verdi. Bu oyuncunun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Nordfeldt'nin sağından auta çıktı.

13. dakikada Ayite'nin ceza sahası dışından savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Stancu'nun vuruşunda kaleci Farnolle meşin yuvarlağı kornere çeldi.

43. dakikada Ayite'nin sol kanattan verdiği pasla buluşan Halil İbrahim Pehlivan, topu ceza sahasına göndermek istedi. Araya giren Mina, meşin yuvarlağı kornere gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz sona erdi.

İkinci yarı

53. dakikada Erdem Özgenç'in kullandığı köşe vuruşuna ceza sahasında iyi yükselen Flavio'nun kafa vuruşunda direkten dönen top Ayite'nin önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı kafa vuruşunda top kaleci Farnolle'nin sağından auta çıktı. 

63. dakikada gelişen Yeni Malatyaspor atağında Robin Yalçın'ın savunma arkasına gönderdiği topla buluşan Donald'ın vuruşunda kaleci Nordfeldt'den dönen top Fofana'nın önünde kaldı. Bu oyuncunun bekletmeden yaptığı vuruşta meşin yuvarlak üst direkten döndü. Dönen topu savunma uzaklaştırdı. 

Karşılaşma 0-0 sona erdi.


Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Türkiye'de son 24 saatte 1154 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu
Avrasya ülkelerinde Kovid-19 vakaları ve ölümler artmaya devam ediyor
Irak’ta Kovid-19 nedeniyle bir günde 106 kişi hayatını kaybetti
İngiltere'de yeniden açılan restoran ve barlara talep yok
ABD'de Kovid-19 bağlantılı ölü sayısı 132 bini geçti

Benzer haberler

Torino derbisinde kazanan Juventus

Torino derbisinde kazanan Juventus

Trabzonspor'un Galatasaray maçı kamp kadrosu belli oldu

Malatya'da gol sesi çıkmadı

Alanyaspor ikinci yarı açıldı

Alanyaspor ikinci yarı açıldı
Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması

Fenerbahçe'den Simon Falette açıklaması
Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi

Yukatel Denizlispor'da Bülent Uygun dönemi sona erdi