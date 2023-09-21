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Spor, Futbol

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması başladı

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2023-2024 sezonunda grup aşaması, oynanan maçlarla başladı.

Yunus Kaymaz  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde grup aşaması başladı

İstanbul

Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki üçüncü önemli organizasyonunda grup etabının ilk haftasında, 4 grupta 8 karşılaşma yapıldı.

H Grubu'nda yer alan Fenerbahçe, sahasında ağırladığı Danimarka temsilcisi Nordsjaelland'ı 3-1 yendi.

Alınan sonuçlar şöyle:

Legia Varşova (Polonya) - Aston Villa (İngiltere): 3-2

Zrinjski (Bosna-Hersek) - AZ Alkmaar (Hollanda): 4-3

Genk (Belçika) - Fiorentina (İtalya): 2-2

Ferencvaros (Macaristan) - Cukaricki (Sırbistan): 3-1

Eintracht Frankfurt (Almanya) - Aberdeen (Hollanda): 2-1

HJK (Finlandiya) - PAOK (Yunanistan): 2-3

Ludogorets (Bulgaristan) - Spartak Trnava (Slovakya): 4-0

Fenerbahçe - Nordsjaelland (Danimarka): 3-1

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