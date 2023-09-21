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Galatasaraylı Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday

UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ilk hafta maçlarının ardından Galatasaray'ın Brezilyalı oyuncusu Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday gösterildi.

Fatih Erel  | 21.09.2023 - Güncelleme : 21.09.2023
Galatasaraylı Tete'nin golü, haftanın en iyisine aday Fotoğraf: Berk Özkan/AA

İstanbul

UEFA'nın internet sitesinde yer alan listeye göre, Galatasaray'ın Danimarka temsilcisi Kopenhag ile evinde 2-2 berabere kaldığı maçta takımının ikinci golüne imza atan Tete, "haftanın golü" kategorisine aday oldu.

Lazio kalecisi Provedel, Barcelona'dan Joao Felix ve Lens futbolcusu Angelo Fulgini, Tete'nin aynı kategorideki rakipleri arasında yer aldı.

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