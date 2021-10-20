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Sağlık, Koronavirüs

Beyaz Saray, 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğun Kovid-19'a karşı aşılanması planını açıkladı

Beyaz Saray, ABD'deki 5-11 yaş grubu 28 milyon kişiye yakında çocuk doktorlarının muayenehanesinde, eczanelerde ya da okullarda yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı yapılmasına ilişkin planını duyurdu.

Dildar Baykan Atalay   | 20.10.2021
Beyaz Saray, 5-11 yaş grubu 28 milyon çocuğun Kovid-19'a karşı aşılanması planını açıkladı

Washington DC

Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada, uzun süredir yürütülen çalışmaların ardından iki hafta içinde federal ajansların çocukların aşılanması konusunda bir toplantı gerçekleştireceği belirtildi.

ABD Hastalık ve Kontrol Önleme Merkezinin 2-3 Kasım'da yapacağı toplantıda, aşının acil kullanımının onaylanması halinde ülkede yaklaşık 28 milyon kişiyi oluşturan 5-11 yaş grubunun aşılanması için kısa sürede sevkiyata başlamaya hazır oldukları bilgisine yer verilen açıklamada, çocukların aşılanması için birçok alanın kullanılacağı ifade edildi.

Plan kapsamında ülke genelinde 25 binden fazla çocuk doktorunun muayenehanesine, 100'den fazla çocuk hastanesine, on binlerce eczaneye ve yüzlerce okula aşı sevkiyatı yapılacak.

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