Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak
Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.
Ankara
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Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.
Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecekAnadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.