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Türkiye, Koronavirüs

Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.

Yıldız Nevin Gündoğmuş   | 20.03.2020
Belediyeler hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ

Çevre ve Şehircilik Bakanlığının "koronavirüs önlemleri" genelgesine göre belediyeler, hiçbir gerekçeyle abonelere yönelik su kesintisi uygulamayacak.

Belediyelerce, koronavirüs önlemleri kapsamında geçici olarak faaliyetleri durdurulan iş yerlerine bu süre boyunca kira bedeli tahakkuk ettirilmeyecek

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