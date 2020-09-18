Euro
8.98
Dolar
7.57
BIST 100
1,111.35
Altın
1,954.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı: Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur

Sağlık Bakanı Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur." uyarısında bulundu.

Duygu Yener   | 18.09.2020
Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı: Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur." uyarısında bulundu.

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadelere yer verdi:

"İçimizdeki en babayiğit kişi için; testi pozitif çıkarsa, içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur. Hiçbir şey olmazsa, en az 1 hafta hayattan izole olur. Bana bir şey olmaz diyen konuyu tekrar düşünsün. Tedbirin 83 milyona, 1 milyon 100 bin sağlık çalışanına yararı var."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı
Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 372 bini aştı
Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz
İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor
Bakan Koca'dan 'en babayiğit kişiye' çağrı: Testi pozitif çıkarsa içimizdeki en babayiğit kişiye bile çok şey olur

Benzer haberler

İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

İran'da günlük Kovid-19 vakaları yeniden 3 binin üzerine çıktı

Dünya genelinde Kovid-19 tespit edilen kişi sayısı 30 milyon 372 bini aştı

Bakan Koca: Koronavirüs salgınında tekrar bir şiddetlenme yaşıyoruz

Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi

Düğünde koronavirüs kaptığını kalp ameliyatı sonrası yoğun bakımda öğrendi
İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor

İsrail'de 3 haftalık Kovid-19 karantinası başlıyor

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 91 bini geçti

Rusya'da Kovid-19 vaka sayısı 1 milyon 91 bini geçti