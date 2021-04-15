Euro
9.62
Dolar
8.03
BIST 100
1,407.76
Altın
1,766.29
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.

Zehra Aydın Turapoğlu   | 15.04.2021
Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
İsrail'de açık alanlarda maske zorunluluğu kaldırılıyor
Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor
Türkiye'de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi
Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor
Almanya’da yoğun bakım servisleri alarm veriyor

Benzer haberler

Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor

Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor

Türkiye'de 61 bin 400 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 297 kişi yaşamını yitirdi

Sağlık Bakanı Koca: Aşının çöpe gittiği iddiaları gerçekle bağdaşmamaktadır

İDO, hafta içi seferlerini 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapmaya devam edecek

İDO, hafta içi seferlerini 05.00 ile 19.00 saatleri arasında yapmaya devam edecek
Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü

Sağlık Bakanı Koca, Osmaniye'de tartıştığı savcı tarafından ifadesi aldırılan doktorla telefonda görüştü
İtalya'da son 24 saatte 469 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti

İtalya'da son 24 saatte 469 kişi Kovid-19'dan hayatını kaybetti