Bakan Koca: Hastanelerde gece yarısına kadar Kovid-19 aşı randevusu veriliyor
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, hastanelerde saat 24.00'e kadar Kovid-19 aşısı randevusu verildiğini belirterek, sırası gelenleri vakit geçirmeden aşılanmaya çağırdı.
Ankara
KORONAVİRÜS HABERLERİ
- TÜRKİYE KORONAVİRÜS TABLOSU: Günlük ve genel koronavirüs tablosu
- TÜRKİYE AŞI TABLOSU: Sağlık Bakanlığı verileriyle il il aşılama rakamları
- A'DAN Z'YE KOVİD-19 REHBERİ: Koronavirüsle ilgili aradığınız tüm cevaplar
- KORONAVİRÜSE NASIL YAKALANIYORUZ: Bulaşma riskini artıran ortamlar
Bakan Koca, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Son iki günde, açılan aşı kapasitesinin çok az bir bölümüne randevu alındı. Hastanelerimizde gece saat 24.00'a kadar aşı randevusu verilmektedir. Gündüz vakit bulamayanlar için iftardan sonra aşı olma imkanı var. En önemli silahımız aşı. Sıranız gelmişse vakit geçirmeden aşı olun." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.