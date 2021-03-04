Euro
9.01
Dolar
7.52
BIST 100
1,538.04
Altın
1,697.63
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" grubunda yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın il sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptıklarını bildirdi.

Buket Güven   | 04.03.2021
Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Ankara

KORONAVİRÜS HABERLERİ


Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman il sağlık müdürlerimiz ve valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik." bilgisini verdi.

Öte yandan Bakan Koca, Twitter'dan sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele çerçevesinde yaptığı aşılama çalışmalarına ilişkin bir de video yayınladı.

Koca, Ordu'nun Akkuş ilçesine giden sağlık görevlilerinin 65 yaş üzeri vatandaşları aşıladığı videoyu, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz." mesajıyla paylaştı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Filistin'de Kovid-19 nedeniyle olağanüstü hal 1 ay daha uzatıldı
Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
İtalya'da Kovid-19'da yılbaşından beri en yüksek vaka sayısı kaydedildi
Dünya Sağlık Örgütü: Kadınlar, Kovid-19 ile mücadelede ön saflarda yer alıyor
İtalya, Avustralya'ya 250 binden fazla doz Astrazeneca aşısının ihracatını durdurdu

Benzer haberler

Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca 100 bin nüfusa düşen Kovid-19 vaka sayısının güncel haritasını paylaştı

Ekvador'da Sağlık Bakanı istifa etti

Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay

Kovid-19 vaka sayısı en çok azalan iller Bayburt, Erzincan, Trabzon, Karabük ve Hatay
Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın basın özgürlüğüne müdahale girişimi tepki çekti

Almanya Sağlık Bakanı Spahn’ın basın özgürlüğüne müdahale girişimi tepki çekti
Bakan Koca salgınla mücadelenin siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı

Bakan Koca salgınla mücadelenin siyasi malzeme yapılamayacak kadar önemli olduğunu vurguladı