Bakan Koca 'çok yüksek risk' grubundaki 5 ilin valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "çok yüksek risk" grubunda yer alan Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne ve Adıyaman'ın il sağlık müdürleri ve valileriyle toplantı yaptıklarını bildirdi.
Ankara
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Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman il sağlık müdürlerimiz ve valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik." bilgisini verdi.
Konya, Trabzon, Sakarya, Edirne, Adıyaman İl Sağlık Müdürlerimiz ve Valilerimizle çevrimiçi toplantı yaptık. Çok yüksek risk grubunda olan bu illerimizde yerinde alınabilecek önlemleri ve bu illerimizin düşük risk grubuna girebilmesi için yapılması gerekenleri istişare ettik. pic.twitter.com/EZNf9wTVP8— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2021
Öte yandan Bakan Koca, Twitter'dan sağlık çalışanlarının koronavirüsle mücadele çerçevesinde yaptığı aşılama çalışmalarına ilişkin bir de video yayınladı.
Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz. pic.twitter.com/k3Kusng6Qk— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) March 4, 2021
Koca, Ordu'nun Akkuş ilçesine giden sağlık görevlilerinin 65 yaş üzeri vatandaşları aşıladığı videoyu, "Şartlar ne olursa olsun sağlık hizmetini ulaştırmak sorumluluğumuz. Ordu ilimizi çok yüksek riskli bölgeden düşük riskli bölge haline getirmek için birlikte gayret etmeliyiz." mesajıyla paylaştı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.