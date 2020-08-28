Euro
8.79
Dolar
7.34
BIST 100
1,100.55
Altın
1,964.91
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Sağlık Bakanı Koca, 6 il valisi ve sağlık müdürü ile video konferans yöntemiyle gerçekleştirdikleri toplantıda, mevcut durum ile vaka artışlarındaki sebepleri ele aldıklarını bildirdi.

Barış Gündoğan   | 28.08.2020
Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Ankara


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, il değerlendirme toplantılarında bugün Rize, Van, Ordu, Kütahya, Eskişehir, Ağrı valileri ve il sağlık müdürleri ile 6 ayrı video konferansta bir araya geldiklerini belirtti.

Koca, söz konusu toplantılara ilişkin, "Mevcut durum, vaka artışlarının sebeplerini ele aldık. Filyasyon ve tedavilere süratle başlanması talimatını verdik." ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü
Sağlık Bakanı Koca: Virüsle mücadelede sadece kendi hayatımızdan sorumlu değiliz
İspanya'da bir günde 9 bin 779 yeni Kovid-19 vakası açıklandı
Türkiye'de Kovid-19'u yenenlerin sayısı 241 bin 809'a ulaştı
ABD'de aralığa kadar Kovid-19'dan ölenlerin sayısının 317 bini geçebileceği tahmin ediliyor

Benzer haberler

Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Bakan Koca 6 il valisi ve sağlık müdürleriyle görüştü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanı Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler

Sağlık Bakanı Koca: Hastalıkla savaştılar. Ve görevlerine döndüler
Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu

Türkiye'de Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 236 bin 370 oldu
Sağlık Bakan Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor

Sağlık Bakan Koca: Her yakınlık mutlu sonla bitmiyor