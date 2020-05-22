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Türkiye, Koronavirüs

Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi

Antalya'nın Serik ilçesinde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında bir mahallede hayata geçirilen karantina uygulamasının alanı genişletildi.

Servet Tümer   | 22.05.2020
Antalya'nın Serik ilçesindeki Kovid-19 karantina uygulamasının alanı genişletildi Fotoğraf: Servet Tümer / AA

Antalya


KORONAVİRÜS HABERLERİ

Antalya'nın Serik ilçesinde Kovid-19 testi pozitif çıkan 12 kişi ile onlarla yakın temasta bulunanların yaşadığı Merkez Mahallesi'nde, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararıyla başlatılan karantina uygulamasının alanı 15 sokağa çıkarıldı.

Polis ve zabıta ekipleri, saat 00.00 itibarıyla söz konusu sokaklara giriş ve çıkışlarını demir bariyerlerle kapattı.

Daha önce test sonucu pozitif çıkan kişiler ile onlarla yakın temasta bulunanların ikamet ettiği aynı mahalledeki 2098 Sokak'taki 3 evin bu gece itibarıyla karantinaya alınması kararlaştırılmıştı.

Öte yandan, test sonucu pozitif çıkanların Serik Devlet Hastanesinde tedavileri sürüyor. Test sonucu henüz netleşmeyen 7 kişi ise gözetim altında tutuluyor.

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