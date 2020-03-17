Euro
7.16
Dolar
6.47
BIST 100
84,492.46
Altın
1,473.46
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Türkiye, Koronavirüs

Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

Şehit ailelerinin sağlığı göz önünde bulundurularak 18 Mart'ta şehitliklere toplu ziyaret yapılmamasının uygun olacağı bildirildi.

Muhammed Boztepe   | 17.03.2020
Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

Ankara

Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 105'inci yılı dolayısıyla yarın Ankara'da yapılması planlanan etkinliklerin çelenk töreni dışındaki bölümü iptal edildi.

Alınan bilgiye göre, Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı ülke genelinde mücadelenin tüm alanlarda başarıyla sürdürülebilmesi için alınan tedbirler kapsamında, yarın Ankara'da yapılması planlanan etkinlikler iptal edildi.

Çelenk koyma töreni dışındaki etkinliklerin yapılmaması kararlaştırılırken bu törene katılımın ise çelenk koyacak makam sahiplerinin katılımıyla daraltılmış şekilde gerçekleştirileceği öğrenildi.

Diğer kurum ve birimlerde çalışanlar ile vatandaşların, Anıtkabir ve Cebeci Şehitliği'ndeki törene katılımının olmamasının koronavirüsle mücadele kapsamında önemli olduğu, şehit ailelerinin de öncelikle sağlıklarını düşünerek şehitliklere toplu ziyaretlerde bulunmamalarının uygun olacağı belirtildi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur
'Kovid-19 gelişmekte olan ülke ekonomilerine büyük yük getirecek'
Aşı geliştirmek için Bakan Varank başkanlığında Ar-Ge toplantısı yapıldı
Çin'den Trump'ın 'Çin Virüsü' ifadesine tepki
Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

Benzer haberler

Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

Adalet Bakanı Gül: Halk sağlığını tehdit eden davranışlar suçtur

HDP Eş Genel Başkanı Sancar: Şimdi ortak yanlarımızı öne çıkarma zamanı

Malezya'da koronavirüsten ilk ölüm

Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi

Ankara'da Şehitleri Anma Günü tören programlarından bazıları koronavirüs tedbirleri kapsamında iptal edildi
'Türkiye'nin et ve süt sanayisi yeni tip koronavirüs badiresini atlatacak kapasiteye sahip'

'Türkiye'nin et ve süt sanayisi yeni tip koronavirüs badiresini atlatacak kapasiteye sahip'
İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni

İran'da koronavirüs nedeniyle 85 bin mahkuma ev izni