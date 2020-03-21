Ankara Büyükşehir Belediyesi, sağlık kabinleri kuracak
Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, bir hemşire ile bir sağlık teknisyeninin bulunduğu 3 sağlık kabini kuracak.
Ankara
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Ankara Büyükşehir Belediyesi, Kovid-19 ile mücadele kapsamında, bir hemşire ile bir sağlık teknisyeninin bulunduğu 3 sağlık kabini kuracak.
Belediyeden yapılan açıklamaya göre, halk sağlığına destek amacıyla yarın 11.00'de 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı'nda kurulacak sağlık kabinleri, vatandaşlara hizmet vermeye başlayacak.
Sağlık İşleri Daire Başkanı Seyfettin Aslan, toplam üç noktada kurulacak ve halka acil sağlık hizmeti sağlayacak sağlık kabinleri hakkında vatandaşları bilgilendirecek.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.