Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.
Ankara
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.
AMASYA MAVİYE GEÇTİ.— Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) July 25, 2021
Amasya artık düşük riskli iller arasında. En az bir doz aşı olanların oranı %75’in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya’yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun!
Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." ifadesini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.