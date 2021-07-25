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Sağlık, Koronavirüs

Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranının yüzde 75'i geçtiğini bildirdi.

İsa Toprak   | 25.07.2021
Amasya'da en az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'i geçti

Ankara

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca,  sosyal medya hesabından paylaştığı mesajında, aşı haritasında maviye geçen Amasya'nın artık düşük riskli iller arasında yer aldığını belirtti.

Bakan Koca, "En az bir doz aşı olanların oranı yüzde 75'in üzerinde. Salgınla mücadelenin kurallarına uyum yüksek. Amasya'yı kutluyoruz. Mavi haberlerimiz çok olsun." ifadesini kullandı.

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