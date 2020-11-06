Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Kovid-19'a yakalandı
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.
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CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın Kovid-19'a yakalandığını belirtti.
Barut, "Zeydan Karalar'ın koronavirüs testinin pozitif çıktığını üzülerek öğrendik. Sağlık durumu iyi olan Başkanımıza geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. En kısa sürede sağlığına kavuşup aramıza dönmesini bekliyoruz." ifadelerini kullandı.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.