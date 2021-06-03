Euro
10.58
Dolar
8.71
BIST 100
1,428.13
Altın
1,872.86
Türkçe English BHS Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Sağlık, Koronavirüs

ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

ABD’de günlük ortalama yeni tip koronavirüs (Kovid-19) vaka ve ölü sayılarının Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediği belirtildi.

Islam Doğru   | 03.06.2021
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

New York

ABD Hastalık Önleme ve Kontrol Merkezleri (CDC) Direktörü Rochelle Walensky, Beyaz Saray’daki günlük basın toplantısında, Kovid-19’la ilgili güncel verileri değerlendirdi.

Valensky, “Son bir haftanın ortalama günlük vaka sayısı 15 bin 600 oldu. Bu, bir önceki haftaya göre yüzde 30 düşüş, daha da önemlisi ocaktan bu yana Kovid-19 vakalarında yüzde 94 azalma anlamına geliyor.” diye konuştu.

Vaka sayısının yanı sıra günlük ortalama can kaybının da 363’e düştüğüne işaret eden Valensky, CDC kayıtlarına göre vaka ve ölü sayısının Mart 2020’den bu yana en düşük seviyeye gerilediğini kaydetti.

Valensky, salgına karşı gösterilen başarıda Kovid-19 aşılarının önemini vurgulayarak, son verilerin salgına karşı yürütülen savaşta cesaret ve moral verici olduğunu söyledi.

ABD Başkanı Joe Biden da dün Beyaz Saray’daki basın toplantısında, ülkenin bağımsızlık günü olan 4 Temmuz'a kadar yetişkinlerin yüzde 70'inin Kovid-19 aşısı olması için 1 aylık seferberlik başlattıklarını duyurmuştu.

Ülkede Kovid-19 aşılama istatistiklerini takip eden CDC’ye göre, şu ana kadar 168 milyondan fazla kişiye ilk doz, 136 milyonu aşkın kişiye de ikinci doz Kovid-19 aşısı yapıldı.

Amerikan Johns Hopkins Üniversitesinin derlediği verilere göre, ABD'de Kovid-19 vakaları 33 milyon 308 bini geçerken, ölü sayısı da 596 bine yaklaşmış bulunuyor.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Koronavirüs salgınında son 24 saat
ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 29 milyon 789 bin 137 oldu
Türkiye'de 6 bin 602 kişinin Kovid-19 testi pozitif çıktı, 114 kişi yaşamını yitirdi
ABD Başkanı Biden dünyayla paylaşacakları 25 milyon doz Kovid-19 aşısının dağıtım planını açıkladı

Benzer haberler

ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

ABD'de günlük Kovid-19 vaka ve ölü sayıları Mart 2020'den bu yana en düşük seviyede

İngiltere'de Kovid-19 salgınının başından bu yana ilk kez günlük ölüm görülmedi

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 761 bin 447 oldu

İstanbul ve Ankara'da ev tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı

İstanbul ve Ankara'da ev tam bağımlı, orta düzey ve ağır engellilere Kovid-19 aşısı yapılmaya başlandı
Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı

Facebook, Kovid-19'un insan yapımı olduğuna yönelik paylaşımlara getirdiği yasağı kaldırdı
Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu

Kovid-19'la mücadele kapsamında uygulanan aşı miktarı 28 milyon 387 bin 402 doz oldu