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Kültür, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 50. yılı

Harekatta kullanılan mühimmat ve teçhizat müzede sergileniyor

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) tarafından barışı tesis etmek amacıyla düzenlenen Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan mühimmat ve teçhizat, Mersin Deniz Müzesi'nde sergileniyor.

Mustafa Ünal Uysal  | 20.07.2024 - Güncelleme : 20.07.2024
Harekatta kullanılan mühimmat ve teçhizat müzede sergileniyor Fotoğraf: Mustafa Ünal Uysal/AA

Mersin

Mersin'de, 14 Temmuz 2011'de açılan deniz müzesinde, Kıbrıs Barış Harekatı'nda kullanılan mühimmat ve teçhizatın sergilenmesi amacıyla salon oluşturuldu.

Müzede hazırlanan Barbaros Ana Sergi Salonu'nda, barış harekatı sırasında kullanılan ve ele geçirilen, çoğunluğu Rumlara ait 43 obje yer alıyor.

Müzeyi ziyaret edenler, harekatla ilgili bilgi alarak, ayaklı havan topu, işaret fişeği tabancası, balta, kasatura, kılıç, çelik miğfer, şarjör, top mermisi kovanı gibi askeri mühimmat ve teçhizatı görme imkanı yakalıyor.

Objelerin bulunduğu bölümde, harekatın unutulmayan hatıraları, Mehmetçiğin fotoğrafları ile harekata ilişkin bilgiler de yer alıyor.

Müzenin bahçesinde ise 20 Temmuz 1974'teki harekata fiilen katılan ve "barışı denizden taşıyan" TCG Ertuğrul Gemisi'ne ait simus demiri, gemi direği ve gemi topu da bulunuyor.

Mersin Deniz Müzesi

Denizciliği sevdirmek, tanıtmak ve yaygınlaştırmak, Türk denizcilik tarihi ile Mersin'in tarihine ait her türlü eser, belge, fotoğraf ve dokümanı toplamak amacıyla, çağdaş müzecilik anlayışına uygun sergileme vizyonuyla açılan Mersin Deniz Müzesi'nde çok sayıda eser izlenime sunuluyor.

Askeri denizcilik alanındaki dördüncü müze olarak 2011'de hizmete açılan müze, haftanın 6 günü ziyaretçilere hizmet veriyor.

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