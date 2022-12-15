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Katar 2022

Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

2022 FIFA Dünya Kupası yarı final karşılaşmasında Fransa'nın Fas'ı 2-0 yenerek adını finale yazdırması ülkede coşkuyla karşılandı.

Alaattin Doğru, Esra Taşkın, Muhammet İkbal Arslan, Ömer Tuğrul Çam, Barış Seçkin   | 15.12.2022
Fransa'da milli takımın finale yükselmesi coşkuyla kutlandı

Ankara

Başkent Paris başta olmak üzere ülkenin birçok kentinde, karşılaşmanın bitiş düdüğünden sonra Fransızlar sokaklara döküldü.

Paris'in en işlek caddesi Şanzelize'de soğuk havaya rağmen toplanan Fransız futbolseverler yoğun güvenlik önlemleri arasında milli takımlarının zaferini ve finale yükselmesini kutladı.

Polisin yoğun güvenlik önlemleri aldığı kutlamada bazı taraftarlar da Fas bayrakları taşıdı.

Binlerce futbolseverin toplandığı Şanzelize'de Fas ile Fransa milli takımlarının taraftarları birlikte iki ülkenin bayraklarını havalandırırken, polis taşkınlık çıkarttıkları gerekçesiyle bazı taraftarları gözaltına aldı.

Annemasse şehrinde de Fransa'nın finale çıkması kutlandı. Çok sayıda kişi, ellerinde Fransa bayraklarıyla heyecanını paylaşırken onlarca araba konvoy yapıp kornalar çalarak galibiyet turu attı.

Ayrıca Montpellier, Nice başta olmak üzere çok sayıda kentte kutlamalar sırasında olaylar çıktı.

Bazı yerlerde taraftarlar çöp kovalarını yakarken polis taşkınlık çıkaranlara göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Öte yandan Paris'te yaşayan Fas asıllı Fransız vatandaşı Fatima, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, iki takımın da güzel performans sergilediğini söyledi.

2022 Dünya Kupası’nda katettiği yol göz önüne alındığında Fas’ın başarısının finalle taçlanmasa da zafer teşkil ettiğini belirten Fatima, bu serüvende dünyadaki birçok halk için Fas’ın sembol haline geldiğini dile getirdi.

Fatima, Fas’ın aynı zamanda Afrikalı, Arap, Müslüman ve Avrupalı olmayan tüm ülkeler için bir umut ışığı haline geldiğini ifade etti.

Avrupa'nın farklı yerlerinde ise Fransa'nın sevinci ve Fas'ın yenilgi hüznü yaşandı.

Belçika

Fransa ile Fas arasındaki karşılaşmanın ardından yüzbinlerce Faslının yaşadığı Belçika’nın başkenti Brüksel’de olaylar çıktı.

Maçın bitimiyle polis, Faslıların yoğun olarak yaşadığı bölgede bazı cadde ve sokakları trafiğe kapattı.

Söz konusu bölgede toplanan bazı gruplar caddelerde lastik yaktı ve polise doğru havai fişekler attı. Polis kalabalığa göz yaşartıcı gazla müdahale etti.

Olaylarda bazı göstericilerin gözaltına alındığı bildirildi.

İtalya

İtalya'da Faslıların yoğun yaşadığı Milano kentinde, Fas'ın 2-0 yenildiği Fransa maçının ardından 100 kadar Faslı taraftarın yenilgiye rağmen bundan önceki maçlarda galibiyetlerini kutladıkları Corso Buenos Aires Caddesi'nde bir araya geldiği bildirildi.

Faslı taraftarların kutlama için yanlarında getirdikleri meşaleleri yakıp, fişekleri patlattıkları ifade edildi. Bazı Faslı taraftarlar da takımlarının bu akşam kaybetse de bugüne kadar sergilediği performanstan memnun olduğunu belirtti.

Bu arada, bazı taraftarlarla yoldan geçenler arasında küçük çaplı tartışma ve kavgaların yaşandığı, güvenlik güçlerinin olaylar büyümeden önlem aldığı ve kavgaya karışan 1 kişinin gözaltına alındığı kaydedildi.

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