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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nda konuşuyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kocaeli'de "Büyük Dönüşüm Anahtar Teslimi ve Kura Çekimi Töreni"nde konuşuyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul'da "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı"nda konuşuyor.
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Politika, İsrail-Filistin çatışması

TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin helal vatanıdır

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin, şehitlerin kanlarıyla sulanmış, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır." dedi.

Ali Kemal Akan  | 18.04.2025 - Güncelleme : 18.04.2025
TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin helal vatanıdır Fotoğraf: Serhat Çağdaş/AA

İstanbul

Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu, bundan sonra gelişerek, genişleyerek yoluna devam edecektir. Filistin davasına destek verirken diğer taraftan da yeryüzünde yeni, adil bir küresel sistem kurulması yönünde her türlü çabamızı yoğunlaştıracağız. Filistin'i henüz tanımayan ülkelerin olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerin Filistin'i tanıması için en üst düzeyde diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.

Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. O kapının anahtarı ise Filistin'in barışıdır, esenliğidir, huzurudur." dedi.

Fatuh: Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruz

Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fatuh ise "Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruzdur." şeklinde konuştu.

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