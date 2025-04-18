TBMM Başkanı Kurtulmuş: Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin helal vatanıdır
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Gazze kimsenin babasının malı değildir. Gazze ve Filistin toprakları Filistinlilerin, şehitlerin kanlarıyla sulanmış, ana sütleri kadar helal vatanlarıdır." dedi.
İstanbul
Kurtulmuş, Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, "Filistin’i Destekleyen Parlamentolar Grubu, bundan sonra gelişerek, genişleyerek yoluna devam edecektir. Filistin davasına destek verirken diğer taraftan da yeryüzünde yeni, adil bir küresel sistem kurulması yönünde her türlü çabamızı yoğunlaştıracağız. Filistin'i henüz tanımayan ülkelerin olduğunu biliyoruz. Bu ülkelerin Filistin'i tanıması için en üst düzeyde diplomatik ilişkilerimizi sürdüreceğiz." diye konuştu.
Kurtulmuş, "Dünya barışının kapısı Orta Doğu'dur. O kapının anahtarı ise Filistin'in barışıdır, esenliğidir, huzurudur." dedi.
Fatuh: Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruz
Filistin Ulusal Konseyi Başkanı Rawhi Fatuh ise "Filistin halkı benzeri görülmemiş bir soykırıma maruzdur." şeklinde konuştu.
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