Dolar
29.50
Euro
32.62
Altın
2,062.74
ETH/USDT
2,296.90
BTC/USDT
42,181.00
BIST 100
7,470.18
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Sanatçılar "Kasvetli kışın ortasında" adlı Noel şarkısını Gazze için söyledi

Dünyanın çeşitli yerlerinden bir araya gelen sanatçılar, ünlü "Kasvetli kışın ortasında" (In the bleak midwinter) Noel şarkısını Gazze için uyarladı.

Irmak Akcan  | 30.12.2023 - Güncelleme : 30.12.2023
Sanatçılar "Kasvetli kışın ortasında" adlı Noel şarkısını Gazze için söyledi

Ankara

ABD'de yaşayan siyaset bilimci Yahudi Prof. Norman Finkelstein'ın Youtube sayfasında paylaştığı videoda, Yahudi şarkıcı Deborah Fink'in öncülüğünde, ünlü Noel şarkısı bu kez de Gazze'deki insanlar için çalındı.

Sözlerini Deborah Maccoby'nin yazdığı şarkıya Kevin Anderson, Jeremy Fauvel ve Zahra Paracha gibi birçok sanatçı katkıda bulundu.

Orijinali Christina Rossetti'ye ait olan eserin "Kasvetli kışın ortasında soğuk rüzgarlar inliyor" dizesini "Kasvetli kışın ortasında aç çocuklar inliyor" şeklinde yorumladı.

Şarkıda, "Hükümetler Gazze'de yaşanan soykırımı sessizce izliyor, buna nasıl izin verebiliyorlar?" gibi uluslararası camianın Filistin'de işlenen insan hakları suçlarına olan sessizliğini eleştiren sözler de yer aldı.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
"Suudi Arabistan'ın Türk vatandaşlarının hacca gelmesini yasaklayacağı" iddiasına yalanlama
Elazığ'da 4,2 büyüklüğünde deprem
Ertelenen Süper Kupa finalinin ardından sosyal medyadan küfürlü video yayımlayan şüpheli Samsun'da yakalandı
Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Bayraktaroğlu'ndan tedavi gören askerlere ziyaret
Diyarbakır Havalimanı'nda özel jet pistten çıktı

Benzer haberler

Sanatçılar "Kasvetli kışın ortasında" adlı Noel şarkısını Gazze için söyledi

Sanatçılar "Kasvetli kışın ortasında" adlı Noel şarkısını Gazze için söyledi

Beytüllahim Papazı Isaac: Bu soykırım bitmeden hayat normale dönemez

Gazze Şeridi'ndeki Hristiyanlar, Noel'i İsrail saldırılarının gölgesinde karşıladı

Fransa'da Noel gecesi bir caminin duvarına ırkçı yazı yazıldı

Fransa'da Noel gecesi bir caminin duvarına ırkçı yazı yazıldı
Vatikan ve İtalya'da Noel etkinlikleri, Filistin'e destek eylemlerine sahne oldu

Vatikan ve İtalya'da Noel etkinlikleri, Filistin'e destek eylemlerine sahne oldu
İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden oldu

İsrailli yetkililerin Noel paylaşımları sosyal medyada tepkilere neden oldu
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet