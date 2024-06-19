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Yaşam, İsrail-Filistin çatışması

Kahramanmaraş'ta kafe işletmecisi bir günlük gelirini Gazze için bağışladı

Kahramanmaraş'ta faaliyet gösteren kafenin işletmecisi, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek ve Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek amacıyla bir günlük gelirini Gazzeli savaş mağdurları için bağışladı.

Mehmet Kasapkara  | 19.06.2024 - Güncelleme : 19.06.2024
Kahramanmaraş'ta kafe işletmecisi bir günlük gelirini Gazze için bağışladı Fotoğraf: Mehmet Kasapkara/AA

Kahramanmaraş

Merkez Onikişubat ilçesi Akif İnan Mahallesi'nde kafe işleten Cafer Nalçacı, Gazze'deki insanlık dramına sessiz kalmamak ve savaş mağdurlarına destek olmak amacıyla kampanya başlattı.

Bu arada kampanyadan haberdar olan 9 yaşındaki ilkokul öğrencisi Zeynep Karadal da tablet almak için biriktirdiği parayı Gazze'ye gönderilmek üzere Nalçacı'ya teslim etti.

Nalçacı, günlük kazancı ve Zeynep Karadal'ın bağışıyla toplanan 137 bin 500 lirayı Yeni Dünya Vakfı yetkililerine teslim etti.

Cafer Nalçacı, AA muhabirine, Gazze'de yaşanan insanlık dramına dikkati çekmek adına gerçekleştirilen etkinliğe gösterilen ilginin sevindirici olduğunu belirterek, "Gazze'de bir insanlık ayıbı yaşanıyor, bir soykırım yaşanıyor ve buna biraz daha sesli, biraz daha maddi ve manevi destek olarak bir tepki vermiş olduk. Bunun diğer esnaflara da örnek olmasını temenni ederiz. Gazze'de ki soykırıma son verilmesini istiyoruz." ifadelerini kullandı.

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