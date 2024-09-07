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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

İsrail zulmünü konu alan "El İsra" filminin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor

HMK Film tarafından hayata geçirilen, İsrail'in Filistin'de yaptığı zulümleri konu alan "El İsra"nın 2025'in son çeyreğinde vizyona girmesi hedefleniyor.

Fatih Türkyılmaz  | 07.09.2024 - Güncelleme : 07.09.2024
İsrail zulmünü konu alan "El İsra" filminin 2025'te vizyona girmesi planlanıyor

İstanbul

HMK Film'den yapılan açıklamaya göre, Aynı isimli romandan uyarlanan filmin oyuncu kadrosunda 4 farklı ülkeden oyuncular yer alacak.

Senaryosu Talat Özpolat ve Cavidan Balcı tarafından kaleme alınan yapım, New York, İstanbul, Hatay ve Kudüs'te çekilecek.

Açıklamada görüşlerine yer verilen ve filmin yapımcılığını HMK Film adına üstlenen Hacı Mehmet Kılınç, filmin temel misyonunun barış olduğuna dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Yapacağımız filmle uluslararası seyircilere ulaşması hedefliyoruz. Romanı okuduğumda 'bu hikayeyi mutlaka filme çekmeliyiz' diye düşünmüştüm. Özellikle son dönemlerde yaşanan olaylar, senaryomuzun daha da güncellenmesine neden oldu. Filmimizin temel misyonu barışı anlatmak, bunu yaparken hiçbir dini veya milleti yargılamadan, objektif bir şekilde hikayemizi sunmayı başardık."

Filmin 2025 yılının son çeyreğinde vizyona girmesi amaçlanıyor.

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