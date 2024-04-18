Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.
Ankara
Müzik dergisi Billboard'a göre, SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de düzenlediği konserden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.
Grammy ödüllü R&B yıldızı SZA, sahnede "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.
Seyirciler de alkışlarıyla SZA'ya destek verdi.Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.