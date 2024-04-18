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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi

Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, Yeni Zelanda'nın Auckland kentindeki konserinde "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Aynur Şeyma Asan  | 18.04.2024 - Güncelleme : 18.04.2024
Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi

Ankara

Müzik dergisi Billboard'a göre, SZA adıyla tanınan ABD'li şarkıcı Solana Imani Rowe'un 16 Nisan'da Auckland'de düzenlediği konserden görüntüler sosyal medyada paylaşıldı.

Grammy ödüllü R&B yıldızı SZA, sahnede "Filistin'e özgürlük" sloganı attı.

Seyirciler de alkışlarıyla SZA'ya destek verdi.

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Grammy ödüllü ABD'li şarkıcı SZA, konserinde Filistin'e destek mesajı verdi

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