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Kültür, İsrail-Filistin çatışması

Filistinli fotoğrafçılar, Katar'da sergilenen eserleriyle Gazze'deki varoluş mücadelesini anlatıyor

Katar'ın başkenti Doha'da, Gazze'de yaşayan ve savaşın etkilerini birebir deneyimleyen 9 fotoğrafçının çektiği fotoğraflarla Gazze'deki varoluş mücadelesi anlatılıyor.

Ali Altunkaya  | 03.06.2025 - Güncelleme : 03.06.2025
Filistinli fotoğrafçılar, Katar'da sergilenen eserleriyle Gazze'deki varoluş mücadelesini anlatıyor Fotoğraf: Ali Altunkaya/AA

Doha

Katar Kültür Bakanlığı ve Katar Müzeleri tarafından Katara Kültür Köyü'nde "Yok Oluş-Cehennemi Yaşamak: Gazze’nin Varoluş Mücadelesi" başlıklı sergi düzenlendi.

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Sergi aracılığıyla İsrail'in yoğun bombardımanı altındaki Gazze'de yaşanan acılar gözler önüne seriliyor.

Küratörlüğünü Dr. Bahaeddin Ebu Daya’nın yaptığı açık hava sergisinde, Abdurrahman Zakuut, Ahmed Selame, Ali Cadallah, Bilal el-Hams, Bilal Halid, Fatima Şıbeyr, Cihad eş-Şerifi, Mahmud Ebu Hamda ve Mecdi Fethi’nin objektifinden çıkan 50’nin üzerinde fotoğraf sanatseverlerle buluşuyor.

Sergi, özellikle sivil yaşamı hedef alan saldırıların ardından ortaya çıkan yıkımı, bireysel hikâyeler üzerinden aktarmayı hedeflerken, aynı zamanda genç fotoğraf sanatçılarına ilham kaynağı olmayı ve çatışma bölgelerindeki gazeteciliğin zorluklarını yansıtmayı amaçlıyor.

Sergi, 20 Haziran'a kadar ziyarete açık olacak.

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