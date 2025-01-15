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Sağlık, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ, Gazze'ye sağlık desteğini artırmaya hazır olduğunu belirtti

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, çok büyük sağlık ihtiyaçlarının bulunduğu Gazze'ye desteklerini artırmaya hazır olduklarını bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 15.01.2025 - Güncelleme : 15.01.2025
DSÖ, Gazze'ye sağlık desteğini artırmaya hazır olduğunu belirtti Fotoğraf: Hani Alshaer/AA

Cenevre

Ghebreyesus, İsrail ile Hamas arasında ateşkesin sağlanmasına ilişkin X'ten paylaşımda bulundu.

Gazze'de ateşkes sağlanması ve esirlerin serbest bırakılmasına ilişkin anlaşmanın memnuniyet ve cesaret verici olduğunu kaydeden Ghebreyesus, "Çok fazla hayat kaybedildi ve çok fazla aile acı çekti. Tüm tarafların anlaşmaya saygı göstermesini ve kalıcı barış için çalışmasını umuyoruz." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, Gazze'deki sağlık ihtiyaçlarının çok büyük olmaya devam ettiğini vurgulayarak, "DSÖ, ortaklarıyla birlikte desteğini artırmaya hazır." açıklamasını yaptı.

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