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Sağlık, İsrail-Filistin çatışması

DSÖ: Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişinin tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyduğunu bildirdi.

Muhammet İkbal Arslan  | 04.03.2025 - Güncelleme : 04.03.2025
DSÖ: Gazze'de hala 12 bin ila 14 bin kişi tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor Fotoğraf: Ashraf Amra/AA

Cenevre

Ghebreyesus, X'te yaptığı paylaşımda, bugün Gazze'deki 29 çocuk hastanın, tedavi için Ürdün'e tıbbi tahliyesinin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Çocukların çoğunun travma, kanser ve göz bakımına ihtiyaç duyduğunu belirten Ghebreyesus, "Bu, ateşkes sonrasında Ürdün'e DSÖ destekli ilk tıbbi tahliyeydi. Yaklaşık 12 bin ila 14 bin kişi hala tıbbi tahliyeye ihtiyaç duyuyor." ifadelerini kullandı.

Ghebreyesus, DSÖ'nün, Doğu Kudüs dahil işgal altındaki Batı Şeria'ya tıbbi yardımların yeniden sağlanması da dahil tüm mümkün yollarla onayların artırılması çağrısında bulunmaya devam ettiğini aktardı.

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