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Spor, İsrail-Filistin çatışması

Avustralyalı kriket oyuncusu Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı engellendi

Avustralyalı kriket oyuncusu Usman Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı, "siyasi" olduğu gerekçesiyle engellendi.

Yunus Kaymaz  | 13.12.2023 - Güncelleme : 13.12.2023
Avustralyalı kriket oyuncusu Khawaja'nın Filistin'e destek mesajı engellendi

İstanbul

Pakistan ile oynanacak test maçında "tüm yaşamlar eşittir" ve "özgürlük bir insan hakkıdır" yazılı ayakkabılar giymeyi planlayan 36 yaşındaki oyuncu, Uluslararası Kriket Konseyinin (ICC) bu ifadeleri "siyasi" olarak değerlendirdiği için kendisine izin verilmediğini belirtti.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan Khawaja, "ICC'nin görüşüne ve kararına saygı duyuyorum, ancak bununla mücadele edeceğim ve onay almaya çalışacağım." ifadesini kullandı.

Daha önce sosyal medya üzerinden Gazze'deki sivillere destek veren sporcu, onay almadan ayakkabı giymesi halinde ICC kurallarına göre ihraç edilebiliyor.

Khawaja'ya destek veren spor bakanı Anika Wells, "Usman Khawaja harika bir sporcu ve harika bir Avustralyalı. Önemli gördüğü konularda konuşmak için her türlü hakka sahip olmalıdır. O da bunu barışçıl ve saygılı bir şekilde yaptı." diye konuştu.

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