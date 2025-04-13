Dolar
38.03
Euro
43.20
Altın
3,238.73
ETH/USDT
1,626.00
BTC/USDT
84,938.00
BIST 100
9,380.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Antalya Diplomasi Forumu'nun kapanış töreni kapsamında basın toplantısı düzenliyor
logo
Sağlık, insana dair

Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Eskişehir'de 14 yaşında geçirdiği yüz felci nedeniyle yıllar boyunca sol gözünü kapatamayan 56 yaşındaki Ümmü Gülsüm Cihan, Eskişehir Şehir Hastanesi'nde yapılan operasyonla sağlığına kavuştu.

Zehra Ongan  | 13.04.2025 - Güncelleme : 13.04.2025
Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu Fotoğraf: Zehra Ongan/AA

Eskişehir

Yüz felcinin ardından sol gözünü kapatamayan ve yüz simetrisi bozulan bu nedenle açık gözle uyumak zorunda kalan Cihan, ablasının tavsiyesiyle Eskişehir Şehir Hastanesi'nde görev yapan Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar'a başvurdu.

Yapılan muayenelerin ardından ameliyat edilmesine karar verilen Cihan'a, yaklaşık 5 saat süren operasyonla sol gözüne 24 ayar altın yerleştirilerek implantasyon tedavisi uygulandı. Ayrıca yüz simetrisini sağlamak amacıyla da bacağından alınan doku ile ağız köşesine müdahale yapıldı.

Tedavi sonrası her iki gözünü kapatarak uyuyabilen Cihan, gazetecilere yaptığı açıklamada, kendini dinlenmiş hissettiğini ve baş ağrılarının sonlandığını söyledi.

Ameliyatın ardından 4 gün hastanede kalan Cihan, taburcu olduktan sonra doktorlarına teşekkür ederek, şöyle konuştu:

"Bu hastalığı 14 yaşında geçirdim. Sol tarafıma etki etti ve titreme başladı. Ailem beni anlamadı. O günden beri sol gözüm açık yatıyordum, baş ağrılarım oluyordu. Ablamın sayesinde Yunus beye ulaştım. Artık rahat uyuyorum, rüyalar görüyorum. Kendisine çok teşekkür ediyorum. Sayesinde sigarayı da bıraktım."

Operasyonu gerçekleştiren Plastik Cerrahi Uzmanı Dr. Yunus Çınar ise bu tedavinin Eskişehir Şehir Hastanesi'nde ilk kez uygulandığını bildirdi.

Tedavinin altın implantasyonu ve yumuşak doku transferi yöntemleriyle yapıldığını kaydeden Çınar, "Hastamızın uzun yıllardır süren göz kapatma sorunu ve yüz simetrisi bozukluğu vardı. Altın implantasyonu ve yumuşak doku transferiyle hem gözünü kapatmasını hem de yüz simetrisini sağlamayı amaçladık." diye konuştu.

Yüz felcinin toplumda bilinen bir durum olduğunu ancak tedavi yöntemlerinin pek tanınmadığını vurgulayan Çınar, plastik cerrahlar olarak bu tür şikayetlere yönelik başarılı tedaviler uygulayabildiklerini sözlerine ekledi.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Dışişleri Bakanı Fidan: Antalya Diplomasi Forumu’nda 6 bini aşkın kişiyi ağırladık
Van'da 4,1 büyüklüğünde deprem
Bakan Yardımcısı Yılmaz, DEAŞ'la mücadelede 5 bölge ülkesinin ortak hareket edeceğini söyledi
Yargıtay, bedel ödemeden araç alan kişiye dolandırıcılıktan verilen cezayı onadı
Dışişleri Bakanı Fidan, "ADF Youth" etkinliğinde üniversite öğrencileriyle buluştu

Benzer haberler

Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Yüz felci nedeniyle yıllarca açık gözle uyuyan kadın, Eskişehir'de sağlığına kavuştu

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet