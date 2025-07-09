Dolar
40.03
Euro
46.91
Altın
3,295.15
ETH/USDT
2,576.10
BTC/USDT
109,200.00
BIST 100
10,086.06
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
logo
Yaşam, insana dair

Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor

Doğa fotoğrafçısı Ferzende Coşar, Van'ın Erciş ilçesindeki Deliçay'ın "sessiz sakinleri" su kaplumbağalarına elleriyle yiyecek veriyor.

Necmettin Karaca  | 09.07.2025 - Güncelleme : 09.07.2025
Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor Fotoğraf: Necmettin Karaca/AA

Van

Van Gölü'ne dökülen önemli akarsulardan Deliçay, yazın üremek için tatlı sulara göç eden inci kefallerinin yanı sıra yılın her döneminde su kaplumbağaları ve yılan gibi birçok canlıya yuva oluyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Doğa ve yaban hayatıyla ilgili fotoğraflar çeken 63 yaşındaki Coşar, sık sık geldiği akarsuyun kıyısında su kaplumbağalarını yanında götürdüğü yiyeceklerle besliyor.

Coşar, AA muhabirine, su kaplumbağalarını gözlemlemek ve belgelemek amacıyla uzun zamandır çalışma yürüttüğünü söyledi.

Kaplumbağaları görüntülerken aralarında dostluk geliştiğini belirten Coşar, "Yaklaşık 30 yıldır Van Gölü Havzası'nda fotoğraf çekiyorum. Özellikle vahşi yaşama ilişkin fotoğraflar çekiyorum. Bunun için de sürekli Balık Bendi'nin olduğu Deliçay'a geliyorum. Burada su kaplumbağalarına yiyecek veriyorum. İnsanoğlu ne yiyorsa onlara da onu veriyorum. Özellikle ekmek, karpuz ve çerez veriyorum." dedi.

Su kaplumbağalarıyla sevgi bağı kurduğunu ifade eden Coşar, şunları kaydetti:

"Onları ellerimle besliyorum. Aramızda bir muhabbet oluştu ve bu sevgiye dönüştü. Her buraya geldiğimde suyun kenarına gelip beni izliyorlar. Sanki beni tanıyorlar. Sadece kaplumbağalarla değil, tüm hayvanlarla ilişkilerim çok iyi. Kaplumbağaları beslemek için sık sık buraya geliyorum. İnsan sevgisini hissediyorlar. Benden zarar gelmeyeceklerini bildikleri için yanıma geliyorlar. Elimi suya koyduğumda parmağımı emiyorlar. Aramızda sevgi bağı var. Normal şartlarda insanları gördüklerinde kaçıyorlar ama benden kaçmıyorlar. Elimdeki yiyecekleri rahatlıkla yiyebiliyorlar."

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
Fatih'te binada çıkan yangın nedeniyle Kabataş-Bağcılar Tramvay Hattı'nda düzenleme
Batı Karadeniz'in batısı için fırtına uyarısı
Hazreti Muhammed'in karikatür çizimini yayımlayan derginin yazı işleri müdürü için yakalama talimatı
Trabzon'daki Sera Gölü 30 tonluk yüzer iş makinesiyle temizleniyor
AA ve ANAR'dan kamuoyu gündem araştırması

Benzer haberler

Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor

Vanlı doğa fotoğrafçısı Deliçay'daki su kaplumbağalarını elleriyle besliyor

Dalgıçlar farkındalık oluşturmak için Van Gölü'nde dip temizliği yaptı

Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri Van Gölü'nde boğulmalara karşı teyakkuzda

Geleceğin yelkencileri, Van Gölü'nde yetişiyor

Geleceğin yelkencileri, Van Gölü'nde yetişiyor
Van'da dalgıçlar Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı gölde Türk bayrağı açarak kutladı

Van'da dalgıçlar Denizcilik ve Kabotaj Bayramı'nı gölde Türk bayrağı açarak kutladı
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet