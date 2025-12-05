Dolar
42.51
Euro
49.56
Altın
4,224.58
ETH/USDT
3,150.90
BTC/USDT
92,034.00
BIST 100
10,953.95
Türkçe English BHSC Pусский Français العربية Kurdî کوردی Shqip فارسی македонски Bahasa Indonesia Español
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İstanbul’da “Uluslararası Yerel Yönetimlerde Kadın Zirvesi”ne katılıyor Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Trabzon’da “Araklı Adalet Sarayı Açılış Töreni”nde konuşuyor
logo
Yaşam, insana dair

Uygulama bahçesinde tarımı öğrenen öğrenciler alternatif ürün yetiştirilmesine öncülük edecek

Şanlıurfa'nın Siverek ilçesinde lise öğrencileri, okul bahçesinde oluşturulan uygulama alanında bir yandan tarımı öğrenirken diğer yandan ise bölgenin geleneksel ürünlerine alternatif olarak tıbbi ve aromatik bitki yetiştiriyor.

Cuma Sarı  | 05.12.2025 - Güncelleme : 05.12.2025
Uygulama bahçesinde tarımı öğrenen öğrenciler alternatif ürün yetiştirilmesine öncülük edecek Fotoğraf: Cuma Sarı/AA

Şanlıurfa

Sultan Alparslan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Tarım Teknolojileri Alanı öğrencileri, bitkilerin ekiminden hasadına kadar tüm aşamaları birebir deneyimleyerek tarım yapmayı öğreniyor.

Okul bahçesinde oluşturulan bahçede çeşitli bitkiler yetiştirerek uygulama yapma imkanı bulan öğrenciler, lavanta, biberiye ve adaçayını hasat ediyor.

📲 Artık haberler size gelsin
AA'nın WhatsApp kanallarına katılın, önemli gelişmeler cebinize düşsün.

🔹 Gündemdeki gelişmeler, özel haber, analiz, fotoğraf ve videolar için Anadolu Ajansı
🔹 Anlık gelişmeler için AA Canlı

Öğrenciler, topladıkları ürünleri laboratuvar bölümünde paketleyerek satışa hazır hale getiriyor ve tarım sürecini "tohumdan sofraya" öğrenme fırsatı yakalıyor.

Tarım Teknolojileri Alanı öğretmeni Mustafa Pekşahin, AA muhabirine, okulda öğrencilere tarımı uygulamalı öğrettiklerini söyledi.

Bölgeye uyumlu bitkiler çiftçilere alternatif ürün olarak sunulacak

Uygulama sahasında tıbbi ve aromatik bitkilerin dikimine geçen yıl başladıklarını, adaçayının da bu sene itibarıyla hasadını yaptıklarını dile getiren Pekşahin, şöyle konuştu:

"Adaçayının önce dikimini gerçekleştirdik, ardından bakımını, sulamasını, ihtiyaç duyulduğunda gübrelemesini yaptık. Bu sene ise hasadını gerçekleştirdik. Kurutma işleminin ardından paketleme çalışmalarımızı tamamladık. Tarım Teknolojileri Bölümü olarak öğrencilerimize bölgemizde hakim olan tarım ürünlerini öğretmenin yanı sıra, çiftçimizi alternatif tarıma yönlendirmek için de ciddi çabalar gösteriyoruz. Yalnızca adaçayı ile sınırlı kalmadık, aynı zamanda tıbbi bir bitki olan ve mucizevi ot olarak bilinen altın otunun yetiştiriciliğini de sürdürüyoruz. Peyzaj alanında kullanılan ve uçucu yağ özelliği bulunan lavanta dikimini de gerçekleştirdik. Bir diğer aromatik bitkimiz olan biberiye yetiştiriciliğini de bahçemizde uygulamaya aldık. İnşallah önümüzdeki dönemlerde bölgemize uyumlu olan bitkileri çiftçilerimize alternatif tarım ürünleri olarak sunacağız. Buradaki en büyük önceliğimiz, elbette öğrencilerimizdir. Öğrencilerimizin sahada aktif olması, bölgede bilinçli çiftçi yetiştirilmesine öncülük edecektir."

Öğrenciler eğitimden memnun

Tarım Teknolojileri Alanı 10. sınıf öğrencisi Turna Yorgun, okul bahçesinde tıbbi ve aromatik bitkilerin dikiminden hasadına kadar olan tüm aşamalarda aktif olarak görev aldıklarını söyledi.

Yorgun, "Bizim için bitkiyi toprakla buluşturmak ve bakımını üstlenmek çok güzel bir deneyim oldu. Adaçayı, lavanta, biberiye ve altın otu gibi bitkileri de tanıdık. Tarım bölümünde yer almak bizim için çok güzel bir deneyim ve büyük bir şans. İleride kendi bitkilerimi de üretebileceğimi bilmek beni hem mutlu ediyor hem de motive ediyor." dedi.

Öğrencilerden Cumali Bakçı da sahada pratik yapmanın önemine işaret ederek, "Hasat yapımı, kurutma işlemi ve paketlemeyi birebir uygulamak bizim için mesleki açıdan büyük bir katkı sağladı. Lavanta, biberiye ve altın otu gibi bitkilerin hem ekonomik hem de sağlık açısından çok önemli olduğunu öğrendik. Mezun olduktan sonra bu alanda çalışabileceğime ve kendi işimi kurabileceğime inanıyorum." diye konuştu.

Anadolu Ajansı web sitesinde, AA Haber Akış Sistemi (HAS) üzerinden abonelere sunulan haberler, özetlenerek yayımlanmaktadır. Abonelik için lütfen iletişime geçiniz.
İlgili konular
Bu haberi paylaşın
AKOM'dan İstanbul'da hafta sonu için soğuk hava ve sağanak uyarısı
Emine Erdoğan: İnsanlık, hikmetle tanışmamış bilginin kötülüğün icadında nasıl kullanılabildiğini gördü
Karaman'da gıda güvenliğini tehdit eden peynirlere el konuldu
Sivas'ta nefes borusuna mandalina kaçan öğrenciyi öğretmeni Heimlich manevrasıyla kurtardı
Adalet Bakanı Tunç: 11. Yargı Paketi, 12 farklı kanunda değişiklik öngörüyor

Benzer haberler

Balıklıgöl'de aydınlatma yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor

Balıklıgöl'de aydınlatma yenilenebilir enerjiyle güçlendiriliyor

Uygulama bahçesinde tarımı öğrenen öğrenciler alternatif ürün yetiştirilmesine öncülük edecek

Toprak ile su kaybı, gıdayı ve geleceği doğrudan tehdit ediyor

Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı

Madenciler Günü'nde işçiler, çocuklarının okulunda alkışlarla karşılandı
Karahantepe yeni çehresiyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor

Karahantepe yeni çehresiyle ziyaretçilerini karşılamaya hazırlanıyor
Şanlıurfa'nın güzelliklerini 30 yıldır deklanşöre basarak ölümsüzleştiriyor

Şanlıurfa'nın güzelliklerini 30 yıldır deklanşöre basarak ölümsüzleştiriyor
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için "veri politikamızı" inceleyebilirsiniz.
Kabul et Reddet Tanımlama Bilgilerini Yönet