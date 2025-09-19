Dolar
logo
Kültür, insana dair

Tuz Gölü'nde 40 kıl çadırdan oluşan tesisteki "tuz odaları" alternatif tatil imkanı sunuyor

Aksaray'ın Eskil ilçesinde kıl çadırlarla kurulu Tuz Gölü Obası, tuz odalarıyla ziyaretçilerine alternatif tatil imkanı sunuyor.

Zekeriya Karadavut, Hacı Özkan  | 19.09.2025 - Güncelleme : 19.09.2025
Tuz Gölü'nde 40 kıl çadırdan oluşan tesisteki "tuz odaları" alternatif tatil imkanı sunuyor Fotoğraf: Hacı Özkan/AA

Aksaray

Tuz Gölü'nün doğasının yanı sıra şehrin stres ve gürültüsünden uzak doğayla baş başa vakit geçirmek isteyenler için kurulan 40 kıl çadırdan oluşan oba, ziyaretçilerine farklı güzellikler sunuyor.

Obada, sağlık turizmi için kurulan tuz odalarının yanı sıra ziyaretçiler flamingoları gözlemlemeye yönelik geziler, Tuz Gölü yürüyüşleri, ATV ve at safari turu yapabiliyor.

Karavanla veya kendi çadırlarıyla kamp yapmak isteyenler de belirlenen bölgede konaklayabiliyor.

"Turistler, gün doğumu ve gün batımını sonsuz beyazlığın yanında izleme fırsatı yakalıyor"

Eskil Belediye Başkanı Mustafa Zavlak, AA muhabirine, Tuz Gölü'nün dünyanın eşsiz bir mirası olduğunu söyledi.

Alternatif turizm için üç yıl önce kurulan oba çadırların Eskil Belediyesince işletildiğini belirten Zavlak, şöyle konuştu:

"Çadırlarımıza gelen misafirlerimiz Tuz Gölü'nün harika doğasıyla iç içe bir tatil yapma imkanı buluyor. Turistler, gün doğumu ve gün batımını sonsuz beyazlığı izleme fırsatı yakalıyor. Ziyaretçilerimiz, dolu dolu vakit geçiriyor. Bunların yanında sağlık turizmi için tuz odalarımızı faaliyete geçirdik. Tuz odalarının faydaları, bilimsel olarak kanıtlanmış durumda. Solunum yolu hastalıklarına ve cilt hastalıklarına iyi geliyor. Misafirlerimiz için 10 tuz odası hazırladık. Buraya girenler tuza ayaklarını basıp dinlenebiliyor. Turistler ayrıca Tuz Gölü'nün en güzel misafirleri flamingoları, kuş gözetleme kulelerinden izleme fırsatını da yakalıyor."

"Doğanın eşsizliğinde çok güzel vakit geçirdik"

Aksaray'dan ailesiyle Tuz Gölü Obası'na gelen Zeki Altan ise çadırların çok güzel olduğunu, alternatif tatilin en güzel şekilde yaşandığını ifade etti.

Kızıyla ata bindiğini ve ATV turu yaptığını anlatan Altan, şunları kaydetti:

"Tuz odasında biraz uyuduk. Tuz odası harika bir yer. Nefes açıcı bir havası var. Tuz odalarının bazı cilt hastalıklarına iyi geldiğini duymuştum. Deneyimlemiş olacağız. İnşallah iyi gelir. Tuza ayağınızı soktuğunuz anda vücuda harika bir enerji geliyor. Herkese tavsiye ediyorum. Obada, doğanın eşsizliğinde çok güzel vakit geçirdik. Ailemle güzel bir deneyim yaşadık. Çadırlarda kalmak güzel bir his. Akşamın sessizliği ve Tuz Gölü'nden esen rüzgar harikaydı. Şehrin yorucu havasından sonra beyazlığın tadı başkaymış."

Ziyaretçilerden Sema Azra Altan da Tuz Gölü'nün havasının çok güzel olduğunu, güzel vakit geçirdiğini kaydetti.

