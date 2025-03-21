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Türkiye'nin farklı kentlerinden kadınlar Ağrı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor

Türkiye'nin farklı şehirlerinden Ağrı'da bir araya gelen kadınlar, bölgenin tarihi ve doğal güzelliklerini keşfederek güzel anılar biriktiriyor.

Abdullah Söylemez  | 21.03.2025 - Güncelleme : 21.03.2025
Türkiye'nin farklı kentlerinden kadınlar Ağrı'nın tarihi ve doğal güzelliklerini keşfediyor Fotoğraf: Abdullah Söylemez/AA

Ağrı

Ağrı'nın Doğubayazıt ilçesi yurdun en yüksek noktası Ağrı Dağı, UNESCO Dünya Mirası Geçici Listesi'nde yer alan İshak Paşa Sarayı, Urartu Kalesi ve Nuh'un Gemisi'ne ait olduğuna inanılan kalıntılar, yılın her dönemi ziyaretçi ağırlıyor.

Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneğince bölgenin daha çok bilinirliğini artırmak ve kadınlara saygıya dikkati çekmek için ücretsiz kültür turu programları düzenleniyor.

Yurdun farklı illerinden ilçeye gelen kadınlar, dernek başkanı Ahmet Ertuğrul'un otelinde konaklayıp kilometrelerce yol yürüdükten sonra İshak Paşa Sarayı'nı gezdi.

Tarihi yapıda zaman geçiren kadınlar, daha sonra minibüslerle Iğdır, Kars ve Ardahan üzerinden Gürcistan'a gitti.

"Her ilden kadın var"

Dernek başkanı Ahmet Ertuğrul, AA muhabirine, ülkenin her ilinden gelen kadınların Ağrı Dağı ile İshak Paşa Sarayı'na hayran kaldığını söyledi.

Turları ücretsiz düzenlediklerini ve kendi imkanlarıyla misafirleri ağırladıklarını belirten Ertuğrul, şöyle konuştu:

"Ülkemizin her köşesinden kadınları Doğubayazıt'a Nuh'un Gemisi'nin bulunduğu kutsal topraklara davet ettik. Sağ olsunlar 111 kadınla bu işi başarmayı planlıyoruz. Her ilden kadın var. Doğubayazıt Nuh'un Gemisi Arama Kurtarma Derneği organizasyonunda 3 yıl içerisinde 34. turumuz oldu. Turlar tamamen ücretsiz, kendi imkanlarımızla misafirlerimizi ağırlıyoruz."

Ertuğrul, turlarda katılımcılara Doğubayazıt ilçesindeki otel ile Gürcistan Tiflis'te konaklama imkanı sağladıklarını ve zaman zaman da kamp çadırlarında kaldıklarını anlattı.

Doğu Anadolu, Güneydoğu ve birçok bölgede kültür turları düzenlediklerini anlatan Ertuğrul, şunları kaydetti:

"Kadınlar ilk geldiklerinde tereddütle geliyor. 'Neden ücretsiz?' diyorlar. Sonra aile olduğumuz zaman herkes mutlu bir şekilde evine dönüyor. 2025 yılında 155 tur düzenlemeyi hedefliyoruz. 27 kez Ağrı Dağı'na zirve tırmanışı yapmayı hedefliyoruz. Gürcistan'a 5 tur düzenlemeyi planlıyoruz. Sürpriz turlarımız da var. Turlar sadece kadınları kapsıyor. Tek amacımız kadına şiddete hayır demek, kadına saygı demek ve sevgi yolunda kadınları buluşturmak."

İlk geldikleri bölgeden etkilendiler

Konya'dan gelen Elzem Arıkan ise bölgeyi ilk defa gördüğünü dile getirerek, "Uçaktan baktığımda buranın dağlarının manzarası beni çok büyüledi. İnsan burada farklı hissediyor. Şimdi bile tüylerim diken diken oluyor. İshak Paşa Sarayı da çok güzel. Ağrı Dağı'na çok yakın yerde konaklıyoruz. Pencereden Ağrı Dağı'nın muhteşem manzarasını izliyoruz." diye konuştu.

İstanbul'dan gelen Sabire Aydın da bölgeye gelmeden önce tereddütleri olduğunu, ancak gelip gezdiğinde hem coğrafyadan hem de insanlardan çok etkilendiğini ifade etti.

Sakine Göktaşlar, ilk defa bölgeye geldiğini belirterek, "Bu sıcaklık, samimiyet ve alçak gönüllülük özellikle beni çok mutlu etti. Ahmet Bey'e çok teşekkür ederim." dedi.

Hülya Şimşek ise Ağrı Dağı'nın ihtişamından çok etkilendiğini ve yaz aylarında zirve tırmanışı yapmayı hedeflediğini kaydetti.

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