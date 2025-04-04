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Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar müsilaj nedeniyle avlanamıyor

Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar, Marmara Denizi'nde avlanmayı güçleştiren deniz salyası (müsilaj) nedeniyle kıyıya boş ağlarla dönüyor.

Mesut Karaduman  | 04.04.2025 - Güncelleme : 04.04.2025
Tekirdağ'da küçük tekneli balıkçılar müsilaj nedeniyle avlanamıyor Fotoğraf: Mesut Karaduman/AA

Tekirdağ

Marmara Denizi'nde su altında oluşan salya balıkçıların avlanmasını zorlaştırıyor.

Küçük tekneli balıkçılar ağları salya kaplandığı için limana balık avlayamadan geliyor.

Tekirdağ Süleymanpaşa Su Ürünleri Kooperatifi Başkanı İbrahim Pehlivanoğlu, AA muhabirine, ağlara takılan deniz salyasının Marmara Denizi'nde avcılığı zorlaştırdığını söyledi.

Salya nedeniyle büyük teknelerin sezonu erken kapattığını ifade eden Pehlivanoğlu, "Avlanmayı sürdüren küçük tekneli balıkçılar müsilaj nedeniyle zor günler geçiriyor. Ağ atan balıkçı arkadaşların ağları müsilaj dolduğu için balıkçılık olmuyor. Balıkçılar denizden dönünce uzun süre ağlarını temizlemek için uğraşıyor." dedi.

Balıkçı Hüseyin Oğuz da deniz salyasının ağların gözeneklerini kapatarak avcılığı zorlaştırdığını dile getirdi.

Müsilajın suyun içinde yoğun olduğunu belirten Oğuz, "Salya devam ettiği sürece balık avlayamayacağız gibi duruyor. Ağlar tıkandığı için balık takılmıyor. Salya inşallah artmaz, dağılıp gider diye umut ediyoruz." diye konuştu.




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