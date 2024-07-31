Seyyar börekçi babanın oğulları 3 kıtaya dondurulmuş unlu mamul ihraç ediyor
Bursa'da 52 yıl önce babalarının başladığı börekçiliği sürdüren iki kardeş, fabrikada ürettikleri simit, açma, boyoz gibi geleneksel unlu mamulleri dondurarak yurt içi pazarın yanı sıra 3 kıtada 20 ülkedeki müşterilerine ulaştırıyor.
Bursa
Bulgaristan'ın Eğridere bölgesinde 1949 yılında doğan ve 2 yaşındayken ailesiyle Türkiye'ye göç eden Şevket Korucuoğlu, 1960'lı yıllarda tarihi Koza Han'ın karşısındaki küçük dükkanında börekçilik yapan babası Eyüp Korucuoğlu'nun yanında mesleği öğrendi.
Askerden döndükten sonra kendi ayakları üzerinde durmak için 1972'de ürettiği börekleri seyyar tezgahında satarak sektöre adım atan Şevket Korucuoğlu, 3 yıl sonra ilk dükkanını açtı. "Şevket Böreği" ile kentte bilinen ve aranan bir lezzet haline gelen Korucuoğlu, zamanla şubeleşip büyüdü ve 2004'te işleri yanında yetiştirdiği iki oğluna bıraktı.
Fotoğraf: Saliha Nur Köksal/AA
Eyüp ve Ercan Korucuoğlu kardeşler, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi'nde kurdukları fabrikada, tasarlayıp yaptırdıkları börek imalat makinelerinde ayda 150 ton unlu mamul imal ediyor. Geleneksel lezzetleri şoklama yöntemiyle dondurup yurt içindeki müşterilerine kardeşler, bunun yanı sıra İsveç, Norveç, Danimarka, Hollanda, Belçika, İngiltere, İspanya, Birleşik Arap Emirlikleri, Suudi Arabistan, Maldivler ve ABD'nin aralarında olduğu ülkelere ihracat yapıyor.
Firmanın kurucu ortağı Eyüp Korucuoğlu, AA muhabirine, su böreği üretim hattını 1997'de kendi tasarımları olarak kurduklarını, sistemin daha sonra Türkiye genelinde yayıldığını söyledi.
Kol böreği hattının makineleşmesinin 2000-2003 yıllarında olduğunu bildiren Korucuoğlu, şöyle devam etti:
"Kızımın, kardeşlerimin olduğu büyük bir aile işletmesiyiz. 5 bin metrekare kapalı alanı olan bir tesisiz. Burada geleneksel Türk unlu mamullerini dondurup, Türkiye'deki distribütör bayilerimiz vasıtasıyla otel, restoran, kafeterya, börekçi, pastane, unlu mamul, yemek sanayi gibi yerlere dağıtıyoruz. Ayrıca 20 ülkeye ihracat yapıyoruz. Kol böreği ve çeşitleri var. Çatal böreği, gül böreği, saray böreği, tepsi böreği, bize özel lokum börek var. İzmir boyozu üretiyoruz. Su böreği çeşitleri var. Simit üreticisiyiz. Mayalı poğaça çeşitleri, 'gevrek Karaköy' dediğimiz kuru poğaça çeşitleri, açma çeşitlerimiz var."
"Üretimin yüzde 40'ını ihracata, yüzde 60'ını Türkiye'ye satıyoruz"
Eyüp Korucuoğlu, fabrikada 7 üretim hattının bulunduğunu, öncelikle hamurların endüstriyel makinelerde belli sürelerde yoğrulduğunu, ardından taşıma arabalarıyla üretim hatlarının başına gönderildiğini aktardı.
Ürünlerin, kendilerinin AR-GE çalışmaları sayesinde tasarlanan özel makinelerde babasının tarifleriyle imal edildiğini söyleyen Korucuoğlu, "Hamur, çeşidine göre belli bir milimetrede inceltilip yağlanıp üzerine dolgu, peynir, kıyma, ıspanak, patates, tahin, çikolata her neyse doldurup ondan sonra şekillendiriliyor. Simit, poğaça tarzı ürünlerde de hamur, makinede porsiyonlanıp yuvarlanıp belli bir forma getiriliyor. İçine malzemeleri elle konulup şekillendirilip eksi 40 derecede hızlıca şoklanıp eksi 18 derecede ambalajlanıyor. Soğutuculu araçlarla hem Türkiye'ye hem de dünyanın pek çok ülkesine sevk ediliyor." ifadelerini kullandı.
Ürünün kalitesini belirleyen en önemli unsurlardan birinin su olduğunu vurgulayan Korucuoğlu, bundan dolayı özel ısıtma ve arıtma ünitelerinden geçirilerek suyun ısı ve sertlik derecesini ayarladıklarını belirtti.
İşletmede 65 kişinin çalıştığını anlatan Korucuoğlu, "Üretimin yüzde 40'ını ihracata, yüzde 60'ını Türkiye'ye satıyoruz. Kışın yurt dışına, yazın Türkiye'ye daha fazla satıyoruz. Ege'de ve Akdeniz'de otellere ciddi miktarda ürün veriyoruz." dedi.
İhracat yaptıkları ülke sayısını artırmayı hedeflediklerini bildiren Korucuoğlu, unlu mamul konusunda yetişmiş usta bulmanın zor olduğunu, bundan dolayı yeni üretim makineleri geliştirmeye devam ettiklerini sözlerine ekledi.
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