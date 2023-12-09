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Spor, insana dair

Şanlıurfalı genç sporcu 5 yıl önce başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna uzandı

Şanlıurfa'da 5 yıl önce kick boksa başlayan 20 yaşındaki Emrah Yaşar, disiplinli çalışmasıyla aradan geçen sürede Türkiye, Avrupa ve dünya şampiyonu olmayı başardı.

Rauf Maltaş  | 09.12.2023 - Güncelleme : 09.12.2023
Şanlıurfalı genç sporcu 5 yıl önce başladığı kick boksta dünya şampiyonluğuna uzandı Fotoğraf: Rauf Maltaş/AA

Şanlıurfa

Şanlıurfalı Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun, yetenekli gençlerin tespit edilmesine yönelik yaptığı araştırmada okulda dövüş sporlarına ilgisi olan Emrah Yaşar'a 5 yıl boyunca sıkı bir eğitim verdi. Çalışmasının ilk meyvesini 2019 yılında Antalya'da düzenlenen Türkiye Kick Boks Şampiyonası'nda 81 kilogramda Türkiye şampiyonluğuyla alan Emrah, 2020 yılında da aynı başarısını sürdürerek ikinci kez Türkiye şampiyonu oldu.

İlk kez milli takım formasıyla 2021 yılında tanışan Emrah, 86 kilogramda katıldığı Gençler Avrupa Kick Boks Şampiyonasında altın madalya kazandı. Emrah, 2022 yılında da Konya'da düzenlenen İslami Dayanışma Oyunları'nda altın madalyanın sahibi oldu. .

"Madalya avcısı" Emrah, son olarak ise kasım ayında Portekiz'de düzenlenen Dünya Şampiyonası'nda ise 86 kiloda dünya şampiyonluğuna uzanmayı başardı.

Emrah'ın yeni hedefinde ise yarı olimpik spor olan kick boksun olimpiyatlara alınması halinde başarısını olimpiyat madalyasıyla taçlandırmak yatıyor.

Her hedefime ulaştı

Emrah Yaşar, AA muhabirine, yaklaşık 5 yıldır boks sporuyla uğraştığını söyledi. Kariyer basamaklarını kısa sürede azim ve kararlılıkla tırmandığını anlatan Yaşar, şöyle devam etti:

"Kick boks branşıyla 2018'den beri uğraşıyorum. Şu ana uluslararası ölçekte şampiyonluklarım var. Bunların en büyüğü geçen hafta kazanmış olduğum dünya şampiyonluğu. Şampiyonluklara nasıl hazırlandık derseniz bunu sadece disipline veya çok çalışmaya bağlayamam hepsini kavrayan bir başarı bu. İlk başta insanın inanması gerekiyor, inanarak çalıştım. Tabii bir liste halinde programlı şekilde çalıştım. İlk başta 'Türkiye şampiyonu olacağım' dedim oldum, sonra 'Avrupa'da derece yapacağım, şampiyon olacağım' dedim oldu. Ondan sonra dünya şampiyonasına gittik. Onun için çok çalıştık, sıkı çalıştık. Orada zorlu maçlara çıktım ve finale kadar yükseldim. Finalde de güzel bir maç çıkararak şampiyon oldum. Bu işin zirvesi dünya şampiyonluğuydu, dünya şampiyonu da oldum."

"Milli takıma da moral oldu"

Kick Boks Milli Takım Antrenörü Murat Akaltun da 42 yıldır sporun içerisinde olduğunu belirterek, Emrah'ın yeteneği, çalışkanlığı ve mücadelesiyle özel bir sporcu olduğunu söyledi.

Emrah'ın fiziksel ve yetenekli yapısıyla sporcu dokusuna uygun bir karakter olduğunu ifade eden Akaltun, "Emrah, birinci senesinde Türkiye şampiyonu oldu ki böyle bir şey Türkiye'de yok. Bir sporcunun bir yıl çalışıp gelip ulusal, uluslararası ve dünya şampiyonu olma durumu mümkün değil ama Emrah'ta Allah vergisi yetenek, kuvvet ve fiziksel özellik var, ahlak da var, hepsi bütünleşince ortaya muhteşem bir başarı çıktı." dedi.

Emrah'ın çalışma programına harfiyen uyduğunu aktaran Akaltun, "Dünya şampiyonasında da Emrah'ın gözünde biz o inancı ve metaneti gördük. Emrah ortaya koymuş olduğu metaneti, ülkesine olan aidiyet duygusuyla da özellikle Türk Milli Takımı'na büyük bir moral, büyük bir motivasyon kaynağı oldu. Zaten takım halinde dünya şampiyonu olduk." şeklinde konuştu.

Akaltun, gelecek yıllarda da Emrah'ın başarılı grafiğini sürdürmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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