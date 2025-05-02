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Spor

Milli karateciler uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmanın peşinde

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kağıtspor'un milli karatecileri Melis Uran, Azra Koyun ve Bilal Yusuf Uçak, Balkan Şampiyonası ile Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'nda uluslararası alanda ilk madalyalarını kazanmayı hedefliyor.

Sefa Tetik  | 02.05.2025 - Güncelleme : 02.05.2025
Milli karateciler uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmanın peşinde Fotoğraf: Sefa Tetik/AA

Kocaeli

Kocaeli'de 10-13 Nisan tarihlerinde düzenlenen Çocuklar Türkiye Karate Şampiyonası'nda 11 yaşındaki Melis Uran şampiyon, 14 yaşındaki Bilal Yusuf Uçak ikinci, 14 yaşındaki Azra Koyun üçüncü oldu.

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Elde ettikleri derecelerle Melis, 30 Mayıs-1 Haziran tarihlerinde Karadağ'da yapılacak 29. Çocuklar Balkan Karate Şampiyonası'na, Bilal Yusuf ve Azra ise 1-3 Ağustos'ta Rize'de düzenlenecek Karadeniz ve Hazar Ülkeleri Şampiyonası'na katılmaya hak kazandı.

Milli karateciler, hazırlıklarını Seka Sporcu Eğitim Merkezi'nde antrenörleri Tayfun Yıldız, Toygun Akyıldız ve Sevgi Ertuğ eşliğinde sürdürüyor.

Türkiye şampiyonlukları bulunan sporcular, uluslararası yarışmalarda ilk madalyalarını kazanmak istiyor.

"Milli takım formasıyla bizleri gururlandırıyorlar"

Antrenör Tayfun Yıldız, AA muhabirine, sporcuların geçen yıl da Balkan Şampiyonası'na katıldığını, bu yıl madalyayla dönerek yurt dışındaki ilk başarılarını almak istediklerini söyledi.

Hedeflerinin daha sonra dünya ve Avrupa'da madalya olduğunu anlatan Yıldız, "Kulübümüzdeki ablaları ve abilerinin dünya şampiyonlukları var. Onları örnek alarak yola devam ediyorlar. Bu başarıların onlara da nasip olacağına inanıyoruz." dedi.

Yıldız, kulüpteki kadın sporcuların 3 yıldır, erkeklerin ise 2 yıldır Türkiye şampiyonu olduğunu belirterek, "Biz de minikler olarak o başarıların altında kalmamak adına elimizden gelen mücadeleyi veriyoruz. Çocuklar da bunun karşılığını veriyor. Gittikleri her turnuvada derece elde edip milli takım formasıyla bizleri gururlandırıyorlar." diye konuştu.

Yöneticilerin altyapıyı ayırmadan kendilerine de aynı destekleri verdiğini aktaran Yıldız, başarının altyapıdan geldiğinin farkında olduklarını sözlerine ekledi.

"Tesadüfen başladığım karateyi 6 yıldır yapıyorum"

Milli sporcu Melis Uran, geçen yıl üçüncü olduğu Türkiye Şampiyonası'nda bu yıl altın madalya kazandığını kaydetti.

Karadağ'da Balkan Şampiyonası'na katılacağını dile getiren Melis, organizasyonda mücadele edeceği için heyecanlı ve mutlu olduğunu, altın madalya kazanmak istediğini belirtti.

Melis, annesi ve babasının sporcu geçmişi olduğunu, kendisinin de cimnastik yaptığı esnada tesadüfen karateye başladığını anlatarak, "Tesadüfen başladığım karateyi 6 yıldır yapıyorum. İlk başladığımda biraz zorlanıyordum. Şimdi daha kolay geçiyor. Şampiyon olduğum için çok mutluyum, çok dua ediyordum. Balkan şampiyonu olmak istiyorum. Ardından hedeflerim arasında dünya şampiyonluğu var." ifadelerini kullandı.

Ailesinin kendisini desteklediğini aktaran Melis, bu başarının onlar için sürpriz olmadığını dile getirdi.

Milli sporcu Azra Koyun da cimnastik yaparken gördüğü posterden etkilenerek 8 yıl önce karateye başladığını söyledi.

Bu yılki Türkiye Şampiyonası'nda üçüncü olduğunu aktaran Azra, "Geçen yıl Balkan Şampiyonası'na gittim. Bu yılki turnuva da aslında iyi geçti, birinci olabilirdim ama kendi hatamla yenildim. Hedefim dünya şampiyonu olmak." dedi.

Milli karateci Bilal Yusuf Uçak ise Türkiye'deki turnuvalarda çeşitli dereceler elde ettiğini, hedefinin milli formayla uluslararası yarışmalarda altın madalya kazanmak olduğunu kaydetti.

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